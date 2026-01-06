नई महिंद्रा XUV 7XO शानदार डिजाइन में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी XUV700 का फेसलिफ्ट मॉडल XUV 7XO को लॉन्च कर दिया है। इसकी बुकिंग 14 जनवरी से शुरू होगी। चुनिंदा वेरिएंट की डिलीवरी इसी दिन से शुरू होगी, जिसके बाद अप्रैल के दौरान बाकी वेरिएंट की डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। महिंद्रा XUV700 की तुलना में इसकेडिजाइन में बदलाव के साथ तकनीक, फीचर्स और आराम के मामले में काफी सुधार किया है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काजार से है।

डिजाइन ऐसा है नई XUV 7XO का डिजाइन नई महिंद्रा XUV 7XO में बूमरैंग के आकार के DRLs से घिरे नई LED हेडलाइट्स, एक नई फ्रंट ग्रिल और हेक्सागोनल डिटेलिंग वाली अपडेटेड टेललाइट्स दी गई हैं। अलॉय व्हील्स के नए डिजाइन को छोड़कर लुक काफी हद तक मौजूदा XUV700 जैसा ही है। इंटीरियर में नई कलर स्कीम के साथ 3 स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग से स्क्रीन शामिल हैं, जिनका आकार 12.3-इंच है।

फीचर गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर SUV में नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) के लिए टच पैनल, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए पावर्ड बॉस मोड दिया है। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग भी शामिल हैं। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ISOFIX सीट एंकरेज और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट वाला लेवल-2 ADAS सूट दिया है।

Advertisement