महिंद्रा XEV 9S: देश की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV 19.95 लाख रुपये में लॉन्च

महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को 19.95 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह देश की पहली 3 रो वाली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUV है और नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है। कंपनी के अनुसार, XEV 9S का डिजाइन XEV 9e जैसा है, लेकिन इसकी कीमत उससे करीब 2 लाख रुपये कम रखी गई है, जिससे यह फैमिली खरीदारों के लिए और आकर्षक बन जाती है।

डिजाइन दमदार एक्सटीरियर डिजाइन और रोड प्रेजेंस XEV 9S का एक्सटीरियर साफ, मॉडर्न और दमदार डिजाइन के साथ आता है। इसमें बंद ग्रिल, स्लीक कनेक्टेड DRLs और तिकोने LED हेडलैंप दिए गए हैं, जो इसे एक खास लुक देते हैं। लंबा फ्लैट बोनट और मस्कुलर बॉडी सड़क पर इसकी मौजूदगी को मजबूत बनाते हैं। बड़ा व्हीलबेस और चौड़े ओवरहैंग के कारण कैबिन स्पेस बढ़ता है। 219mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 527 लीटर का बूट स्पेस इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है।

फीचर्स प्रीमियम इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स अंदर की बात करें तो कार में कोस्ट-टू-कोस्ट ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें डिजिटल क्लस्टर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। दूसरी पंक्ति में 2 अतिरिक्त स्क्रीन भी मौजूद हैं, जो यात्रियों के लिए मनोरंजन को और आसान बनाती हैं। टॉप मॉडल में AR हेड-अप डिस्प्ले, हारमन कार्डन ऑडियो, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बॉस मोड जैसे फीचर मिलते हैं। पैनोरमिक सनरूफ, आरामदायक सीटें और एडवांस्ड कनेक्टेड-कार फीचर्स इसे और भी प्रीमियम और आधुनिक बनाते हैं।

बैटरी बैटरी ऑप्शन, परफॉर्मेंस और चार्जिंग क्षमता महिंद्रा XEV 9S कार 3 बैटरी पैक विकल्प (59kWh, 70kWh और 79kWh) में उपलब्ध है। सभी वर्जन 175kW की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। महिंद्रा का कहना है कि इसका पावरफुल वर्जन 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 7 सेकंड में पकड़ सकता है, जबकि टॉप स्पीड 202 किमी/घंटा है। कंपनी 7.2kW और 11.2kW वॉलबॉक्स चार्जर का विकल्प भी देती है, जिनकी कीमत क्रमशः 50,000 रुपये और 75,000 रुपये है।