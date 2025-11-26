महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला E एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए इसके फीचर और कीमत 

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने BE 6 का नया फॉर्मूला E एडिशन लॉन्च किया है। यह नया एडिशन विशेष कॉस्मेटिक एलिमेंट्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ आता है और 2 मुख्य वेरिएंट में उपलब्ध होगा। BE 6 फॉर्मूला E एडिशन की सबसे बड़ी खासियत अनूठी स्टाइलिंग है, जिसमें रेड के साथ ब्लैक, ब्लैक के साथ रेड और ब्लैक के साथ व्हाइट रंग शामिल हैं। यह लुक फॉर्मूला E से प्रेरित है, जो SUV को सड़क पर सबसे अलग बनाते हैं।

लुक ऐसा है गाड़ी का लुक BE 6 फॉर्मूला E को बोल्ड फायरस्टॉर्म ऑरेंज रंग में हाइलाइट किया है। इस स्पेशल एडिशन में गोलाकार LED प्रोजेक्टर हेडलैंप हैं, जो इसके फ्रंट फेस को एक नया लुक देते हैं। इसमें ड्रैग को कम करने के लिए एयरो विंग और हवा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बूटलिड पर लिप स्पॉइलर दिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक कार में आगे-पीछे नए डिजाइन के बंपर, बॉडीवर्क में एडिशन-विशिष्ट डेकल्स, पीछे LED लाइटबार और नए एयरो व्हील दिए हैं।

इंटीरियर इन फीचर्स से लैस है केबिन इंटीरियर में दरवाजों की ट्रिम और अन्य जगहों पर कार्बन फाइबर एलिमेंट्स का इस्तेमाल और एक्सक्लूसिव फॉर्मूला E बैजिंग भी दी गई है। BE 6 स्पेशल एडिशन में ड्यूल 12.3-इंच के डिस्प्ले हैं, जिनमें एक घुमावदार इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है, जो महिंद्रा के एड्रेनोएक्स AI इंटरफेस द्वारा संचालित है। इसके अलावा हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, ड्यूल-जोन AC और ड्राइवर के लिए 6-वे पावर एडजस्टमेंट वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं।

कीमत कितनी है इस एडिशन की कीमत? पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 79kWh का बैटरी पैक रियर-व्हील ड्राइव सेटअप बरकरार रखा है, जो सिंगल चार्ज में 682 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। यह 175kW तक की फास्ट-चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसे DC फास्ट चार्जर की मदद से 20 मिनट से भी कम समय में 10-80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। इसकी कीमत 23.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। बुकिंग 14 जनवरी से और डिलीवरी 14 फरवरी से शुरू होगी।