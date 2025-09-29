महिंद्रा थार ने बिक्री में स्थापित किया मील का पत्थर, जानिए अब तक कितनी बिकी
क्या है खबर?
महिंद्रा एंड महिंद्रा की लोकप्रिय लाइफस्टाइल SUV थार ने बिक्री में 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यह गाड़ी अक्टूबर, 2020 में 3-दरवाजे वाले मॉडल के रूप में लॉन्च हुई थी। इसे मिली सफलता के 4 साल बाद पांच-दरवाजे वाली थार रॉक्स को पेश किया गया। कंपनी के थोक बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि इसके बिक्री आंकड़े अंत तक 2.96 लाख से अधिक हो गए और सितंबर के पहले सप्ताह में यह उपलब्धि हासिल की।
3-डोर
3-डोर मॉडल की कैसी रही बिक्री?
पिछले 5 सालों में महिंद्रा ने अनुमानित 19.40 लाख SUV बेची हैं, जिसमें महिंद्रा थार की हिस्सेदारी 15 फीसदी हो गई है। थार ने अपने तीन-दरवाजे वाले अवतार में ऑफ-रोडिंग के लिए अपनी सीधी अपील, आधुनिक इंटीरियर और फीचर्स, आसान ड्राइविंग स्टाइल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के कारण खरीदारों को आकर्षित किया। इस मॉडल को वित्त वर्ष 2022 में 37,844, 2023 में 47,106, 2024 में 65,246 और 2025 में 46,244 बिक्री मिली।
5-डोर
थार रॉक्स के ऐसे रहे बिक्री आंकड़े
कार निर्माता ने 25 सितंबर, 2024 को थार के 5-दरवाजे वाले मॉडल थार रॉक्स को लॉन्च किया। इसने थार ब्रांड की बिक्री को और तेज करने में मदद की है। लॉन्च के सिर्फ 6 महीनों में 38,590 की थोक बिक्री दर्ज की और थार ब्रांड की कुल बिक्री 84,834 में 45 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की। वित्त वर्ष 2026 के 5 महीनों में इसे 32,395 बिक्री मिली। इस तरह लॉन्च के बाद 11 महीनों में इसने 71,000 से ज्यादा ग्राहक बनाए।