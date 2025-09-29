महिंद्रा थार को 5 साल पहले लॉन्च किया गया था (तस्वीर: एक्स/@Mahindra_Thar)

महिंद्रा थार ने बिक्री में स्थापित किया मील का पत्थर, जानिए अब तक कितनी बिकी

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा की लोकप्रिय लाइफस्टाइल SUV थार ने बिक्री में 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यह गाड़ी अक्टूबर, 2020 में 3-दरवाजे वाले मॉडल के रूप में लॉन्च हुई थी। इसे मिली सफलता के 4 साल बाद पांच-दरवाजे वाली थार रॉक्स को पेश किया गया। कंपनी के थोक बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि इसके बिक्री आंकड़े अंत तक 2.96 लाख से अधिक हो गए और सितंबर के पहले सप्ताह में यह उपलब्धि हासिल की।