लैंड रोवर की गाड़ियों के दाम 30 लाख रुपये से ज्यादा घटे, जानिए मॉडलवार बचत 

लग्जरी कार निर्माता लैंड रोवर ने GST की दर कम होने के बाद अपने भारतीय पोर्टफोलियो की कीमतों में कटौती घोषित की है। इसके तहत अब उसकी गाड़ियां 30.4 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। यह कटौती लैंड रोवर रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर इवोक, लैंड रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर डिस्कवरी और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट सहित सभी मॉडल्स पर लागू है। आइए जानते हैं लैंड रोवर की गाड़ियों की नई कीमत कितनी है।

डिस्कवरी डिस्कवरी मॉडल अब हुआ इतना सस्ता निर्माता ने लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर 4.5 लाख रुपये की कटौती की है, जिसके बाद इसकी कीमत 67.90 लाख से घटकर 63.40 लाख रुपये हो गई है। साथ ही लैंड रोवर डिस्कवरी के 3.0-लीटर डीजल में जेमिनी वेरिएंट की 9 लाख घटने के बाद 1.26 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। दूसरी तरफ डायनामिक HSE की 9.3 लाख घटने के बाद 1.29 करोड़ और टेम्पेस्ट की 9.9 लाख गिरकर 1.39 करोड़ रुपये हो गई।

डिफेंडर डिफेंडर के इतने कम चुकाने होंगे दाम ब्रिटिश कंपनी की लैंड रोवर डिफेंडर 17 वेरिएंट में उपलब है, जिस पर 7 लाख से 18.6 लाख रुपये कम किए गए हैं। इसके बाद लग्जरी SUV की कीमत 98 लाख से शुरू होकर 2.6 करोड़ रुपये तक जाती है, जो पहले 1.05 से 2.79 करोड़ रुपये के बीच थी। रेंज रोवर इवोक को खरीदने के लिए अब 4.6 लाख कम चुकाने होंगे, जिससे इसकी कीमत 69.50 लाख से घटकर 64.90 लाख हो गई है।