महिंद्रा ने कॉर्पोरेट्स के लिए शुरू की राइड-हेलिंग सर्विस, जानिए कहां मिलेगा फायदा 

महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के प्रबंध निदेशक और CEO हेमंत सिक्का ने कहा, "एलाइट के साथ हम एक प्रीमियम तकनीक-सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहरी और हवाई अड्डे की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने के लिए एक विश्वसनीय विरासत का निर्माण कर रहे हैं।" कंपनी ने कहा कि यह सेवा सुनिश्चित सवारी, पारदर्शी सर्ज-मुक्त मूल्य निर्धारण और शून्य रद्दीकरण प्रदान करती है। एलाइट को 2 सर्विस श्रेणियाें- प्रिवी और सेलेक्ट में पेश किया गया है।

उपयोग

इस तरह उपयोग होगी सेवा

प्रिवी श्रेणी में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो आराम, स्थिरता और निर्बाध गतिशीलता को प्राथमिकता देते हैं। एलाइट सेलेक्ट में रोजमर्रा की यात्रा के लिए डिजाइन की गई उच्च-गुणवत्ता वाली सेडान और SUV के बेड़े को शामिल किया है। कंपनी ने कहा कि यात्राएं एलाइट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक की जा सकती हैं, जिसमें परेशानी मुक्त बुकिंग, वास्तविक समय पर यात्रा ट्रैकिंग और सुरक्षित भुगतान के लिए एक सहज इंटरफेस है।