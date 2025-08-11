महिंद्रा ने कॉर्पोरेट्स के लिए शुरू की राइड-हेलिंग सर्विस, जानिए कहां मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने एक नई तकनीक-सक्षम बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) मोबिलिटी सेवा एलाइट लॉन्च की है। यह सर्विस दिल्ली NCR में शुरू की गई है और जल्द ही मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य अल्यते के साथ विभिन्न मार्गों पर सहज यात्रा अनुभव प्रदान करना है, जिसमें हवाई अड्डे से शहर तक स्थानांतरण और बाहरी यात्राएं शामिल हैं। यह कॉर्पोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेगी।
बयान
सेवा को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के प्रबंध निदेशक और CEO हेमंत सिक्का ने कहा, "एलाइट के साथ हम एक प्रीमियम तकनीक-सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से शहरी और हवाई अड्डे की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने के लिए एक विश्वसनीय विरासत का निर्माण कर रहे हैं।" कंपनी ने कहा कि यह सेवा सुनिश्चित सवारी, पारदर्शी सर्ज-मुक्त मूल्य निर्धारण और शून्य रद्दीकरण प्रदान करती है। एलाइट को 2 सर्विस श्रेणियाें- प्रिवी और सेलेक्ट में पेश किया गया है।
उपयोग
इस तरह उपयोग होगी सेवा
प्रिवी श्रेणी में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन उन लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो आराम, स्थिरता और निर्बाध गतिशीलता को प्राथमिकता देते हैं। एलाइट सेलेक्ट में रोजमर्रा की यात्रा के लिए डिजाइन की गई उच्च-गुणवत्ता वाली सेडान और SUV के बेड़े को शामिल किया है। कंपनी ने कहा कि यात्राएं एलाइट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक की जा सकती हैं, जिसमें परेशानी मुक्त बुकिंग, वास्तविक समय पर यात्रा ट्रैकिंग और सुरक्षित भुगतान के लिए एक सहज इंटरफेस है।