टाटा सिएरा को पहली बार 1991 में लॉन्च किया गया था

कैसी थी 2 दशक पुरानी टाटा सिएरा? जानिए नए मॉडल से कितनी अलग

टाटा मोटर्स ने 1990 के दशक में लोकप्रिय रही सिएरा को फिर से लॉन्च कर दिया है, जिसका डिजाइन नए जमाने के अनुरूप और फीचर जबरदस्त हैं। नया मॉडल आने के बाद लोगों के जेहन में एक बार फिर पुरानी सिएरा का ख्याल जिंदा हो उठा है। 1991 में पहली बार दस्तक देने वाली यह देश की पहली 3 दरवाजे वाली ऑफ-रोड SUV थी। आइए जानते हैं पुरानी सिएरा क्यों लोकप्रिय हुई थी और नई से कितनी अलग थी।