कैसी थी 2 दशक पुरानी टाटा सिएरा? जानिए नए मॉडल से कितनी अलग
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने 1990 के दशक में लोकप्रिय रही सिएरा को फिर से लॉन्च कर दिया है, जिसका डिजाइन नए जमाने के अनुरूप और फीचर जबरदस्त हैं। नया मॉडल आने के बाद लोगों के जेहन में एक बार फिर पुरानी सिएरा का ख्याल जिंदा हो उठा है। 1991 में पहली बार दस्तक देने वाली यह देश की पहली 3 दरवाजे वाली ऑफ-रोड SUV थी। आइए जानते हैं पुरानी सिएरा क्यों लोकप्रिय हुई थी और नई से कितनी अलग थी।
लुक
ऐसा था पुरानी सिएरा का लुक
पुरानी टाटा सिएरा को कंपनी के X2 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था, जिसमें आयताकार हैलोजन हेडलाइट्स और काले रंग की हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली आयताकार ग्रिल, काले रंग के बंपर के साथ मजबूत बॉक्सी लुक था। पुरानी सिएरा में पीछे की तरफ आइकॉनिक अल्पाइन विंडो, साइड में सिएरा बैजिंग, व्हील आर्च और बॉडी पर ब्लैक क्लैडिंग थी। इसके अलावा फ्लैप-टाइप डोर हैंडल और केवल आगे के दरवाजे, टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील और आयताकार हाउसिंग में हैलोजन टेल लाइट्स दी गई थीं।
फीचर्स
फीचर्स के मामले में उस वक्त भी थी आगे
फीचर्स के मामले में यह उस वक्त के मॉडल्स से आगे थी। इसमें इलेक्ट्रिक विंडो, एड्जस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, टेकोमीटर और ऑटो-AC जैसे फीचर्स ने इसे लोकप्रिय बना दिया था। कंपनी ने शुरुआत में इसे 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया और बाद में 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन (91hp/186Nm) और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में अपग्रेड किया। इसमें 4x4 वर्जन भी उपलब्ध कराया गया। शुरुआत में इसकी कीमत 5-6 लाख रुपये के बीच थी और इसे 2003 में बंद कर दिया गया।