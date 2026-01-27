पिछले दिनों महिंद्रा BE 6 में आग लगने की घटना सामने आई थी

महिंद्रा ने BE 6 में लगी आग की घटना का दिया स्पष्टीकरण, यह बताई वजह

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में लगी आग लगने की घटना को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विस्तृत जांच के बाद कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उच्च-वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर आग का कारण नहीं थे और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना चर्चाओं में आ गई और इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी।