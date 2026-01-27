महिंद्रा ने BE 6 में लगी आग की घटना का दिया स्पष्टीकरण, यह बताई वजह
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में BE 6 इलेक्ट्रिक SUV में लगी आग लगने की घटना को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विस्तृत जांच के बाद कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उच्च-वोल्टेज बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर आग का कारण नहीं थे और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह घटना चर्चाओं में आ गई और इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी।
विश्लेषण
विश्लेषण में यह बात आई सामने
कंपनी के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार के सेंसर डाटा और सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक्स के विश्लेषण के साथ-साथ गहन ऑन-साइट जांच की गई। सभी सुरक्षा सिस्टम्स निर्धारित रूप से कार्य कर रहे थे, जिससे यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके। कार निर्माता ने बताया कि घटना तब घटी, जब गाड़ी को लगभग 60 किमी/घंटा की रफ्तार से 10 मिनट से अधिक समय तक पूरी तरह से पंक्चर पिछले दाहिने टायर के साथ चलाया गया, जबकि टायर प्रेशर की कई चेतावनियां जारी की गई थीं।
घटना
ऐसे लगी थी कार में आग
ऑनबोर्ड डाटा से पता चलता है कि पंक्चर टायर के कारण पहिए के घूमने को नियंत्रित करने के लिए ESP और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। क्षतिग्रस्त टायर और सड़क की सतह के बीच अत्यधिक घर्षण के कारण पिछले दाहिने पहिए के उच्च तापमान का अलर्ट जारी हुआ। कंपनी ने आगे बताया कि आग टायर के रबर से लगी थी। इसकी पुष्टि आस-पास मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो फुटेज के विश्लेषण से भी हुई।