महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन की बुकिंग शुरू, जानिए कब मिलेगी डिलीवरी 

BE 6 बैटमैन एडिशन में विशेष साटन ब्लैक एक्सटीरियर है, जिसे अल्केमी गोल्ड-पेंटेड सस्पेंशन कंपोनेंट्स और ब्रेक कैलिपर्स से आकर्षक बनाया है। इसमें 20-इंच के अलॉय व्हील्स, आगे के दरवाजों पर बैटमैन डेकल्स, पीछे के दरवाजे के क्लैडिंग पर 'बैटमैन एडिशन' सिग्नेचर स्टिकर और पीछे लिमिटेड BE 6× द डार्क नाइट बैजिंग दी है। बूस्ट बटन, सीटों और इंटीरियर लेबल पर बैट लोगो उकेरा गया है, जबकि पैसेंजर डैशबोर्ड पर एक पिनस्ट्राइप ग्राफिक है जिस पर लोगो लगा है।

इंटीरियर

इंटीरियर में मिलती है आकर्षक थीम

इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में एक अनोखा वेलकम एनीमेशन है और इंजन की आवाजें बैटमैन से प्रेरित थीम के साथ कस्टमाइज की गई हैं। बैटमैन एडिशन ब्रांडिंग के साथ रेस कार स्टाइल ओपन स्ट्रैप्स परफॉर्मेंस से प्रेरित डिटेल्स को और भी निखारते हैं। केबिन में चारकोल लेदर इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ एक प्रीमियम थीम है। यह इलेक्ट्रिक कार 79kWh बैटरी पैक से लैस है, जो 682 किलोमीटर की रेंज देता है। इस एडिशन की कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।