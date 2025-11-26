हरियाणा में HR88B8888 अब तक सबसे महंगा नंबर बन गया है

HR88B8888: हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपये में बिका यह VIP नंबर, नीलामी में तोड़े सारे रिकॉर्ड

क्या है खबर?

हरियाणा में बुधवार (26 नवंबर) को 1.17 करोड़ रुपये में बिका 'HR88B8888' VIP नंबर आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे महंगा कार रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। इस स्प्ताह बोली के लिए रखे गए सभी नंबरों में से पंजीकरण संख्या- 'HR88B8888' के लिए सबसे ज्यादा कुल 45 आवेदन आए थे। इस नंबर की नीलामी के लिए शुरुआती कीमत 50,000 रुपये निर्धारित किया गया थी, जो हर मिनट बढ़ता रहा और शाम 5 बजे 1.17 करोड़ रुपये पर आ गया।