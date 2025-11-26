HR88B8888: हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपये में बिका यह VIP नंबर, नीलामी में तोड़े सारे रिकॉर्ड

HR88B8888: हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपये में बिका यह VIP नंबर, नीलामी में तोड़े सारे रिकॉर्ड
क्या है खबर?
हरियाणा में बुधवार (26 नवंबर) को 1.17 करोड़ रुपये में बिका 'HR88B8888' VIP नंबर आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे महंगा कार रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। इस स्प्ताह बोली के लिए रखे गए सभी नंबरों में से पंजीकरण संख्या- 'HR88B8888' के लिए सबसे ज्यादा कुल 45 आवेदन आए थे। इस नंबर की नीलामी के लिए शुरुआती कीमत 50,000 रुपये निर्धारित किया गया थी, जो हर मिनट बढ़ता रहा और शाम 5 बजे 1.17 करोड़ रुपये पर आ गया।
नीलामी
हर सप्ताह होती है नीलामी
प्रदेश में VIP या फैंसी नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी हर सप्ताह होती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे के बीच बोली लगाने वाले अपनी पसंद के नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बुधवार शाम 5 बजे तक नीलामी के परिणाम घोषित होने तक आवेदक बोली लगा सकते हैं। यह नीलामी आधिकारिक fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन होती है। पिछले सप्ताह पंजीकरण संख्या 'HR22W2222' के लिए 37.91 लाख रुपये की बोली लगी थी।
मतलब
HR88B8888 का क्या अर्थ है?
HR88B8888 एक विशिष्ट वाहन संख्या या VIP संख्या है, जिसे बोली लगाकर प्रीमियम पर खरीदा गया है। इसमें 'HR' राज्य कोड है, जो दर्शाता है कि वाहन हरियाणा में पंजीकृत है। साथ ही '88' राज्य के उस विशिष्ट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिले को दर्शाता है, जहां वाहन पंजीकृत है। इसके अलावा 'B' का उपयोग विशिष्ट RTO के अंतर्गत वाहन श्रृंखला कोड को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि '8888' वाहन की 4 अंकों की पंजीकरण संख्या है।