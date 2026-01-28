KTM 390 एडवेंचर R भारत में लॉन्च, जानिए स्टैंडर्ड मॉडल से क्या है अलग

सस्पेंशन

बाइक में मिलता है खास सस्पेंशन

ग्लोबल-स्पेक 390 एडवेंचर R वेरिएंट में उच्च-स्तरीय WP एपेक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जिसमें दोनों सिरों पर 230mm का सस्पेंशन ट्रैवल है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आगे 200mm और पीछे 205mm का सस्पेंशन ट्रैवल है। इससे 390 एडवेंचर R ऑफ-रोड पर अधिक सक्षम हो जाती है और सड़क पर बेहतर राइड प्रदान करती है। लेटेस्ट बाइक में आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के व्हील्स के साथ ट्यूब-टाइप टायर लगे हैं। आगे USD टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन दिया है।