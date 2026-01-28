KTM 390 एडवेंचर R भारत में लॉन्च, जानिए स्टैंडर्ड मॉडल से क्या है अलग
क्या है खबर?
KTM मोटरसाइकिल ने भारत ऑफ-रोड राइडिंग के शौकीनों के लिए ग्लोबल स्पेसिफिकेशन वाली 390 एडवेंचर R बाइक लॉन्च कर दी है। 390 एडवेंचर के R वेरिएंट में बेहतर सस्पेंशन दिया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में ऑफ-रोड परिस्थितियों में अधिक सक्षम बनाता है। इस बाइक की बुकिंग KTM डीलर्स पर 2,000 रुपये की टोकन राशि के साथ शुरू हो गई है। इसकी कीमत 390 एडवेंचर स्टैंडर्ड वेरिएंट से 19,000 रुपये कम है।
सस्पेंशन
बाइक में मिलता है खास सस्पेंशन
ग्लोबल-स्पेक 390 एडवेंचर R वेरिएंट में उच्च-स्तरीय WP एपेक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जिसमें दोनों सिरों पर 230mm का सस्पेंशन ट्रैवल है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आगे 200mm और पीछे 205mm का सस्पेंशन ट्रैवल है। इससे 390 एडवेंचर R ऑफ-रोड पर अधिक सक्षम हो जाती है और सड़क पर बेहतर राइड प्रदान करती है। लेटेस्ट बाइक में आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के व्हील्स के साथ ट्यूब-टाइप टायर लगे हैं। आगे USD टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन दिया है।
कीमत
कितनी है बाइक की कीमत?
सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ने से सीट की ऊंचाई अब 870mm और ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़कर 272mm हो गया है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट का ग्राउंड क्लीयरेंस 237mm और सीट की ऊंचाई 830mm है। इसमें मौजूदा मॉडल के समान 398.63cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूलिंग, DOHC 4V/सिलेंडर इंजन लगा है, जो लगभग 46bhp की पावर और लगभग 39Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिपर क्लच और दो-तरफा क्विक-शिफ्टर से जुड़ा है। इसकी कीमत 3.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।