KTM ने 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X की कीमत बढ़ा दी है (तस्वीर: एक्स/KTM)

KTM 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम

क्या है खबर?

दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता KTM मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। KTM 390 एडवेंचर X अब 22,410 रुपये महंगी हो गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 27,000 रुपये अधिक कीमत पर उपलब्ध होगा। इससे पहले जब सरकार ने GST 2.0 लागू किया था, जिसमें 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया था, तक कंपनी ने इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला।