KTM 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम 

KTM 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X हुई महंगी, जानिए कितने बढ़े दाम
क्या है खबर?
दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता KTM मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी 390 एडवेंचर और 390 एडवेंचर X की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। KTM 390 एडवेंचर X अब 22,410 रुपये महंगी हो गई है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 27,000 रुपये अधिक कीमत पर उपलब्ध होगा। इससे पहले जब सरकार ने GST 2.0 लागू किया था, जिसमें 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया था, तक कंपनी ने इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला।
फायदेमंद
पहले कीमत नहीं बढ़ाने का हुआ फायदा
त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ी हुई GST को KTM की इन बाइक्स पर लागू नहीं करने की रणनीति कमाल की साबित हुई, क्योंकि ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता ने दिवाली के आस-पास रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। त्योहार खत्म होने के बाद उसने कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया। अब 390 एडवेंचर X की कीमत लगभग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के बराबर हो गई है, वहीं स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर की ऑन-रोड कीमत लगभग 5 लाख रुपये हो गई।
कीमत
कितनी है अब नई कीमत
कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद 390 एडवेंचर X अब स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में किफायती दामों पर उपलब्ध है। हालांकि, स्टैंडर्ड 390 में एडवेंचर X की तुलना में एक फायदा यह है कि इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल सस्पेंशन और 21/17-इंच का ट्यूबलेस स्पोक-व्हील सेटअप है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाता है। KTM 390 एडवेंचर की कीमत अब 3.95 लाख रुपये और 390 एडवेंचर X की कीमत 3.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है।