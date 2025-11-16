कोमाकी MX16 प्रो इलेक्ट्रिक बाइक 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देती है (तस्वीर: कोमाकी)

कोमाकी MX16 प्रो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, जानिए इसके फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

कोमाकी इलेक्ट्रिक ने MX16 प्रो बाइक लॉन्च की है, जो एक इलेक्ट्रिक क्रूजर है। यह मॉडल ड्यूल टोन और जेट ब्लैक सहित 2 रंगों में उपलब्ध है। कोमाकी MX16 प्रो में एक फुल मेटल बॉडी है, जिसे प्रभाव-प्रतिरोध और दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्थिरता के लिए स्ट्रेच्ड फ्रेम, चौड़ी सीटिंग और कम कंपन सेटअप के साथ पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक बाइक एक बार चार्ज करने पर 160-220 किलोमीटर की रेंज देती है।