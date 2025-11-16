कोमाकी MX16 प्रो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, जानिए इसके फीचर्स और कीमत
क्या है खबर?
कोमाकी इलेक्ट्रिक ने MX16 प्रो बाइक लॉन्च की है, जो एक इलेक्ट्रिक क्रूजर है। यह मॉडल ड्यूल टोन और जेट ब्लैक सहित 2 रंगों में उपलब्ध है। कोमाकी MX16 प्रो में एक फुल मेटल बॉडी है, जिसे प्रभाव-प्रतिरोध और दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्थिरता के लिए स्ट्रेच्ड फ्रेम, चौड़ी सीटिंग और कम कंपन सेटअप के साथ पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक बाइक एक बार चार्ज करने पर 160-220 किलोमीटर की रेंज देती है।
फीचर
ऐसे हैं बाइक के फीचर
कोमाकी ने MX16 प्रो में ब्रेकिंग स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए ट्रिपल डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया है। इसकी चौड़ी सीटिंग, स्मूथ टॉर्क डिलीवरी और आराम-केंद्रित फ्रेम मिलकर एक सहज राइडिंग अनुभव प्रदान करते हैं। लेटेस्ट बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन क्रूज कंट्रोल, रिवर्स असिस्ट, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ऑटो-रिपेयर स्विच और पार्क असिस्ट जैसी सुविधाओं के साथ आती है।
पावरट्रेन
कैसी है बाइक की मोटर?
MX16 प्रो में 5kW BLDC हब मोटर और 4.5kWh का बैटरी पैक मिलता है। यह मोटर 6.7hp की पावर उत्पन्न करती है और क्रूजर को 80 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्रदान करती है। कोमाकी का कहना है कि राइडर्स केवल 15-20 रुपये में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल बाइक पर इतनी ही दूरी लगभग 700 रुपये में पूरी होती है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 1.7 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है।