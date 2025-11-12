सर्दियों में कैसे काम करता है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? फायदे जानकर होंगे हैरान
क्या है खबर?
सर्दी के दिनों में कार चलाते समय चालक को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। सुबह के वक्त गाड़ी का केबिन इतना ठंडा रहता है कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ना भी दूभर हो जाता है। हीटर चालू करने के बाद भी तापमान सामान्य होने में समय लगता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (ACC) की सुविधा मिलती है। यह चालक के लिए आरामदायक वातावरण तैयार करता है। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है।
ACC
क्या होता है ACC?
ACC कार के केबिन में आपकी ओर से पहले से निर्धारित तापमान को बनाए रखता है। इसके लिए आपको तापमान को बार-बार मैनुअल रूप से एडजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसमें चालक को पंखे की गति और एयर फ्लो की दिशा को भी एडजेस्ट नहीं करना पड़ता। यह फीचर इन कामों को ऑटोमैटिक करता है। इससे कड़ाके की ठंड के दौरान केबिन का तापमान आपके शरीर के हिसाब से बेहतर बना रहता है।
तरीका
ऐसे काम करता है यह फीचर
यह फीचर केबिन में लगे सेंसर की सहायता से काम करता है, जो तापमान की निगरानी करते हैं। आपको HVAC कंट्रोल पैनल पर सर्दी के हिसाब से उपयुक्त तापमान सेट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) तापमान सेंसर और आपके द्वारा चुनी हुई सेटिंग्स से संकेत प्राप्त करता है। ECU की गणना के आधार पर एक्चुएटर्स एयर कंप्रेसर और हीटर कोर जैसे कंपोनेंट के माध्यम से एयर फ्लो, पंखे की गति और तापमान को नियंत्रित करते हैं।
फायदे
ये हैं ACC के फायदे
यह फीचर कोहरे और धुंध के दौरान तापमान को बार-बार सेट करने से चालक का ध्यान भटकने से बचाता है। इससे असुविधा कम होने के साथ-साथ दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। यह मैनुअल AC की तुलना में तेज से हीटिंग देता है और केबिन का तापमान आपके योग्य कर देता है। इसमें डीह्यूमिडिफिकेशन फंक्शन होता है, जो खिड़कियों पर धुंध जमने से रोकता है और बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह माइलेज भी बढ़ता है।