रात में बाइक चलाते समय सुरक्षा और विजिबिलिटी के लिए इन बातों का रखें ध्यान?

रात में बाइक चलाना दिन के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान सड़क पर विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे समय में छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए सवारियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर सही नियमों का पालन किया जाए और सतर्कता रखी जाए, तो रात में भी सुरक्षित तरीके से यात्रा की जा सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

#1 हेडलाइट और टेललाइट की जांच रात में सफर शुरू करने से पहले बाइक की हेडलाइट और टेललाइट की जांच जरूर करनी चाहिए। हेडलाइट का फोकस सही होना जरूरी है, ताकि सामने की सड़क साफ दिखाई दे सके। टेललाइट और इंडिकेटर भी ठीक तरह से काम करें, ताकि पीछे चल रहे वाहन चालक आपकी मौजूदगी और दिशा आसानी से समझ सकें। रोशनी की कमी होने पर एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर या हेलमेट पर रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाना भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

#2 हेलमेट और कपड़ों का चयन रात में बाइक चलाते समय हेलमेट का चुनाव भी सावधानी से करना चाहिए। पारदर्शी वाइजर वाला हेलमेट इस्तेमाल करना बेहतर होता है, क्योंकि यह कम रोशनी में भी सामने की चीजें साफ देखने में मदद करता है। इसके अलावा कपड़े हल्के और रिफ्लेक्टिव रंगों वाले पहनने चाहिए, ताकि दूसरे वाहन चालकों को बाइक सवार आसानी से दिख सके। डार्क कपड़े पहनने से विजिबिलिटी घट जाती है, जिससे सड़क पर खतरा बढ़ सकता है।