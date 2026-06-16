क्यों इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में हो सकता है इजाफा? 

स्मार्टफोन और AI की मांग से मेमोरी चिप्स की कमी

इसका एक बड़ा कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्टफोन कंपनियां भारी मात्रा में मेमोरी पार्ट्स खरीद रही हैं। इससे EV निर्माताओं के लिए बहुत कम चिप्स बच रहे हैं।

माइक्रोन जैसी कंपनियां अब अपना ध्यान डाटा सेंटर्स को सप्लाई करने पर लगा रही हैं, जिससे बाजार पर और दबाव बढ़ रहा है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी रेयर-अर्थ मैग्नेट्स और लिथियम-आयन बैटरियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

एथर एनर्जी के CEO तरुण मेहता का कहना है कि इन सभी दबावों की वजह से जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।