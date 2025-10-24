नई हुंडई वेन्यू का दूसरा जनरेशन हुआ पेश, जानिए सभी फीचर्स 

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भारत में अपनी लोकप्रिय SUV वेन्यू का नया दूसरा जनरेशन लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके लिए बुकिंग 25,000 रुपये में शुरू कर दी है, जबकि आधिकारिक लॉन्च 4 नवंबर, 2025 को होगा। नई वेन्यू पहले से बड़ी और दमदार है, जो सड़कों पर बेहतर उपस्थिति देती है। हुंडई मोटर का कहना है कि इस SUV में ग्राहकों की जरूरतों और आधुनिक डिजाइन का ध्यान रखा गया है।

डिजाइन आकार और डिजाइन में बड़ा बदलाव नई हुंडई वेन्यू अब 3,995 मिमी लंबी, 1,800 मिमी चौड़ी और 1,665 मिमी ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2,520 मिमी है, जिससे अंदर ज्यादा जगह और बेहतर लेगरूम मिलता है। इसका डिजाइन 'टेक अप, गो बियॉन्ड' थीम पर आधारित है, जो तकनीक, स्टाइल और आराम तीनों को दिखाता है। कार का बाहरी डिजाइन एक लड़ाकू विमान से प्रेरित बताया गया है, जिसमें LED हेडलैंप, डार्क क्रोम ग्रिल और आकर्षक टेल लैंप जैसे फीचर हैं।

फीचर्स इंटीरियर और फीचर्स में आधुनिक बदलाव वेन्यू के इंटीरियर में डुअल-टोन डार्क नेवी और डव ग्रे थीम दी गई है। इसमें 12.3-इंच का कर्व्ड डिस्प्ले, लेदरेट सीटें और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं। रियर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और सनशेड भी जोड़े गए हैं, जिससे सफर और भी आरामदायक बनता है। इस SUV में 3 (1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल) इंजन विकल्प हैं। ट्रांसमिशन में मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT गियरबॉक्स शामिल हैं।