हुंडई टक्सन भारतीय बाजार में बंद, जानिए क्यों नहीं हो सकी सफल
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी की टक्सन को भारतीय वेबसाइट से हटाए जाने के बाद अब इसे बंद कर दिया है। कंपनी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस SUV को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। इसके बदले में कोई नया मॉडल लाने की योजना नहीं है। 2022 में लॉन्च होने वाली मौजूदा चौथी जनरेशन की टक्सन प्रीमियम SUV बाजार में अपनी जगह बनाने में कभी कामयाब नहीं रही। शुरुआती उछाल के बाद बिक्री में तेजी से गिरावट आई।
बिक्री
बिक्री में लगातार आ रही गिरावट
2014 में पहली बार लाॅन्च होने के बाद से हुंडई टक्सन को 2023 में सर्वाधिक बिक्री मिली थी, जब इसे 3,692 ग्राहकों ने खरीदा था, लेकिन 2024 में 58 प्रतिशत गिरकर 1,543 रह गई। 2025 में बिक्री और भी गिर गई, अब तक केवल 650 गाड़ियां ही पाई हैं। 9 सालों (2016-2024) में टक्सन ने कभी भी वार्षिक बिक्री में 4,000 का आंकड़ा पार नहीं किया। कम बिक्री SUV को बंद किए जाने की प्रमुख वजह मानी जा रही है।
कारण
इस कारण नहीं मिली सफलता
टक्सन की नाकामी उत्पाद की कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि बाजार में उसकी स्थिति की वजह से हुई। इसकी कीमत BMW X1 और ऑडी Q3 जैसी लग्जरी SUVs के करीब थी, लेकिन इसमें उन ब्रांड्स का बैज वाला आकर्षण नहीं था। पारंपरिक हुंडई कार खरीदारों के लिए यह काफी महंगी थी। इसकी तुलना में जीप मेरिडियन, फॉक्सवैगन टिगुआन और स्कोडा कोडियाक जैसे मॉडल ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। हुंडई टक्सन की कीमत 27.32-33.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।