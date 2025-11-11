हुंडई टक्सन को भारतीय बाजार में बंद कर दिया गया है (तस्वीर: एक्स/@HyundaiUAE)

हुंडई टक्सन भारतीय बाजार में बंद, जानिए क्यों नहीं हो सकी सफल

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी की टक्सन को भारतीय वेबसाइट से हटाए जाने के बाद अब इसे बंद कर दिया है। कंपनी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस SUV को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। इसके बदले में कोई नया मॉडल लाने की योजना नहीं है। 2022 में लॉन्च होने वाली मौजूदा चौथी जनरेशन की टक्सन प्रीमियम SUV बाजार में अपनी जगह बनाने में कभी कामयाब नहीं रही। शुरुआती उछाल के बाद बिक्री में तेजी से गिरावट आई।