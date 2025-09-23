हुंडई ने नवरात्रि के पहले दिन जबरदस्त बिक्री दर्ज की है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई ने एक दिन बेची 11,000 कारें, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने GST बदलाव होने के पहले दिन 22 सितंबर को एक दिन में लगभग 11,000 कारों की बिक्री दर्ज की है। यह पिछले 5 सालों में कार निर्माता की एक दिन में सबसे ज्यादा बिक्री रही है। यह उपलब्धि GST 2.0 सुधारों के बाद हासिल हुई, जिसके तहत टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इसने खरीदारों को पोर्टफोलियो में दिए लाभों का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।