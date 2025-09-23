हुंडई ने एक दिन बेची 11,000 कारें, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी ने GST बदलाव होने के पहले दिन 22 सितंबर को एक दिन में लगभग 11,000 कारों की बिक्री दर्ज की है। यह पिछले 5 सालों में कार निर्माता की एक दिन में सबसे ज्यादा बिक्री रही है। यह उपलब्धि GST 2.0 सुधारों के बाद हासिल हुई, जिसके तहत टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इसने खरीदारों को पोर्टफोलियो में दिए लाभों का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
भागीदारी
बिक्री में SUV पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी
बिक्री में यह उछाल हुंडई के SUV पोर्टफोलियो के कारण है, जिसमें क्रेटा, अल्काजार और एक्सटर जैसे मॉडल्स बड़ा हिस्सा रखते हैं। कार निर्माता ने GST 2.0 के अनुरूप अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती की थी। हुंडई क्रेटा के स्टैंडर्ड मॉडल पर 72,145 रुपये और क्रेटा N-लाइन पर 71,762 रुपये की कटौती के साथ और भी किफायती हो गई है। इसके साथ ही अल्काजार के सभी वेरिएंट की कीमतों में 75,376 रुपये की कटौती की है।
सर्वाधिक कटौती
इस मॉडल पर घटे सबसे ज्यादा दाम
कार निर्माता ने सबसे बड़ी कटौती प्रीमियम टक्सन SUV पर की है, जिसकी कीमतों में 2.40 लाख रुपये तक की कमी आई है। इसके साथ ही वेन्यू जैसी कॉम्पैक्ट SUV अब 1.23 लाख रुपये सस्ती हो गई हैं, जबकि i20 और एक्सटर पर क्रमशः 98,053 और 89,209 रुपये तक कम हो गए हैं। इसके अलावा ग्रैंड i10 निओस और ऑरा जैसे एंट्री-लेवल मॉडल भी अब ज्यादा किफायती हैं, जिन पर 73,000 और 78,000 रुपये से ज्यादा की बचत हाेगी।