लाखों टेस्ला कारों में होगी सेल्फ-ड्राइविंग मोड की जांच, प्रशासन ने उठाया कदम
क्या है खबर?
टेस्ला का सेल्फ-ड्राइविंग फीचर एक बार फिर विवादों में आ गया है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने इस फीचर की एक और जांच शुरू की है। यह ताजा जांच ग्राहकों की उन रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनमें फुल-सेल्फ ड्राइविंग (FSD) मोड में एलन मस्क की कंपनी की कारों ने लाल बत्ती का उल्लंघन किया या सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाई। इससे कई बार उनकी टेस्ला कार दूसरी गाड़ियों से टकराकर उन्हें चोटें लगी हैं।
जांच
58 घटनाओं को लेकर की जा रही जांच
नियामक ने कहा कि वह उन 58 घटनाओं की जांच शुरू कर रहा है, जिनमें टेस्ला कारों ने अपने फुल सेल्फ-ड्राइविंग मोड में होने पर यातायात सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया। 12 से ज्यादा हादसे और आग लगने की घटनाओं में लगभग 24 लोग घायल हुए। NHTSA ने आगे कहा कि जांच सभी 29 लाख टेस्ला कारों पर की जाएगी। नई जांच में कई चालकों ने बताया कि कारों ने उन्हें अप्रत्याशित व्यवहार के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी।
मामले
इस तरह की कमियां आई सामने
NHTSA ने एक बयान में कहा, "जांच के दायरे में आने वाले व्यवहार सबसे ज्यादा चौराहों पर होते हैं। इसमें रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते समय या विपरीत ट्रैफिक वाली लेन के बगल में गाड़ी चलाने जैसी स्थितियां भी शामिल होंगी।" NCB न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, FSD सॉफ्टवेयर वाली कारें अक्सर रेलवे क्रॉसिंग पर स्थितियों को ठीक से संभाल नहीं पाती। इसके अलावा लाल बत्ती जलने और गेट आर्म नीचे होने पर भी आगे बढ़ती रहती हैं।