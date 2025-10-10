टेस्ला कारों के सेल्फ-ड्राइविंग मोड को लेकर फिर से जांच की जा रही है (तस्वीर: एक्स/@Tesla)

लाखों टेस्ला कारों में होगी सेल्फ-ड्राइविंग मोड की जांच, प्रशासन ने उठाया कदम

क्या है खबर?

टेस्ला का सेल्फ-ड्राइविंग फीचर एक बार फिर विवादों में आ गया है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (NHTSA) ने इस फीचर की एक और जांच शुरू की है। यह ताजा जांच ग्राहकों की उन रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिनमें फुल-सेल्फ ड्राइविंग (FSD) मोड में एलन मस्क की कंपनी की कारों ने लाल बत्ती का उल्लंघन किया या सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाई। इससे कई बार उनकी टेस्ला कार दूसरी गाड़ियों से टकराकर उन्हें चोटें लगी हैं।