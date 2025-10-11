ठंड के मौसम में कार को बेहतरीन स्थिति में कैसे रखें? जानिए 7 आसान टिप्स 

बारिश थमने के बाद अब सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। बदलते मौसम के साथ आपको अपनी गाड़ी को भी तैयार करने की जरूरत होती है। मानसून हो, गर्मी हो या सर्दी आपकी कार को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए उचित देखभाल की जरूरत होती है। इससे आपको किसी भी खराब मौसम में गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। आज हम आपको रखरखाव के वे तरीके बता रहे हैं, जिससे गाड़ी को बेहतर रखा जा सकता है।

लाइट्स सभी लाइट्स को बेहतर रखना जरूरी सभी लाइट्स की जांच: सर्दियों में सूरज जल्दी ढलने कारण समय रोशनी की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए, कार की लाइट्स- हेडलैंप, फॉग लाइट्स, टेललाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स को मैकेनिक से जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर बदलवा दें। बैटरी की जांच: कमजोर बैटरी गर्मी में तो किसी तरह काम कर सकती है, लेकिन ठंड में खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। यह इग्निशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जरूरी होती है। अगर, खराब है तो तुरंत बदलवा लें।

फ्लुइड जरूरी फ्लुइड का बनाए रखें स्तर आवश्यक फ्लुइड की जांच: कार में कई प्रकार के आवश्यक फ्लुइड- इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, वाइपर फ्लूइड होते हैं। सर्दी में गाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए फ्लुइड के स्तर की जांच करना जरूरी होता है। इंजन के लिए हल्के ऑयल का उपयोग करें। विंडशील्ड की दरार: विंडस्क्रीन हवा, बारिश, कोहरे को केबिन में आने से रोकती है। यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई दरार तो नहीं है, जिससे पानी या हवा का रिसाव रोका जा सके।