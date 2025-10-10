स्कोडा ओक्टेविया RS को 17 अक्टूबर लॉन्च किया जाएगा (तस्वीर: एक्स/@Fullthr4ttle)

स्कोडा ऑक्टाविया RS की सभी 100 गाड़ियां बिकीं, 17 अक्टूबर होगी लॉन्च

क्या है खबर?

स्कोडा की आगामी ऑक्टाविया RS की सभी गाड़ियां भारत में लॉन्च होने से पहले ही पूरी बिक गई है। इसके लिए करीब एक सप्ताह पहले 2.5 लाख रुपये की टोकन राशि पर बुकिंग शुरू की गई थी। इसकी भारत में सीमित 100 गाड़ियां आवंटित की गई थी। स्कोडा ऑक्टाविया RS को भारतीय बाजार में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। यह गाड़ी 5 रंग विकल्पों- माम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, कैंडी व्हाइट, रेस ब्लू और वेलवेट रेड में उपलब्ध होगी।