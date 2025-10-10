स्कोडा ऑक्टाविया RS की सभी 100 गाड़ियां बिकीं, 17 अक्टूबर होगी लॉन्च 

स्कोडा ऑक्टाविया RS की सभी 100 गाड़ियां बिकीं, 17 अक्टूबर होगी लॉन्च
क्या है खबर?
स्कोडा की आगामी ऑक्टाविया RS की सभी गाड़ियां भारत में लॉन्च होने से पहले ही पूरी बिक गई है। इसके लिए करीब एक सप्ताह पहले 2.5 लाख रुपये की टोकन राशि पर बुकिंग शुरू की गई थी। इसकी भारत में सीमित 100 गाड़ियां आवंटित की गई थी। स्कोडा ऑक्टाविया RS को भारतीय बाजार में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। यह गाड़ी 5 रंग विकल्पों- माम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, कैंडी व्हाइट, रेस ब्लू और वेलवेट रेड में उपलब्ध होगी।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस होगी ऑक्टाविया RS
स्कोडा ऑक्टाविया के स्पोर्टी वर्जन में 19-इंच के अलॉय व्हील, LED मैट्रिक्स हेडलैंप, साबर और लेदरेट में अपहोल्स्ट्री वाली फ्रंट स्पोर्ट्स सीटें जैसी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा लेटेस्ट कार में इंटीरियर एम्बिएंट लाइटिंग, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, 12.9-इंच की सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ 11 स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, 3-जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड टेलगेट, 10 एयरबैग और ADAS जैसी सुविधाएं हाेंगी।
पावरट्रेन
दमदार होगा गाड़ी का पावरट्रेन
ऑक्टाविया RS में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 265hp की पावर और 370Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली वर्जन बनाता है। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकेंड में पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है। इस स्पोर्टी कार की कीमत 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास होगी।