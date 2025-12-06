पुरानी कार स्क्रैप कराने पर पंजीकरण और रोट टैक्स पर छूट मिलती है

पुरानी कार स्क्रैप कराने पर नई खरीदने पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं लाभ

क्या है खबर?

आपके पास एक पुरानी कार है, जो चल नहीं सकती है और उसका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। किसी अधिकृत केंद्र के माध्यम से पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने से नई खरीदते समय अच्छी बचत हो सकती है। स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण नीति (V-VMP) 2021 के तहत पात्र मालिक को रोड-टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलती है। इसके लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया सरकारी-अनुमोदित सुविधाओं के माध्यम से पूरी की जाए। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।