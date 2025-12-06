TVS अपाचे RTX 300 20वां एनिवर्सरी एडिशन की कीमत जल्द घोषित होगी

TVS अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन पेश, जानिए क्या मिलते हैं बदलाव

क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता TVS मोटर अपनी अपाचे रेंज के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए मोटोसोल 2025 में अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन से पर्दा उठाया है। इस स्पेशल एडिशन RTX 300 में शैंपेन गोल्ड और रेड एक्सेंट पर जोर देते हुए एक खास डिजाइन दिया गया है। इसका बेस कलर स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलने वाले लाइटनिंग ब्लैक कलर ऑप्शन से मिलता-जुलता लगता है। अपाचे रेंज को पहली बार 2005 में लॉन्च किया गया था।