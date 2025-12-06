LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / TVS अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन पेश, जानिए क्या मिलते हैं बदलाव 
TVS अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन पेश, जानिए क्या मिलते हैं बदलाव 
TVS अपाचे RTX 300 20वां एनिवर्सरी एडिशन की कीमत जल्द घोषित होगी

TVS अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन पेश, जानिए क्या मिलते हैं बदलाव 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 06, 2025
04:04 pm
क्या है खबर?

दोपहिया वाहन निर्माता TVS मोटर अपनी अपाचे रेंज के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए मोटोसोल 2025 में अपाचे RTX 300 का 20वां एनिवर्सरी एडिशन से पर्दा उठाया है। इस स्पेशल एडिशन RTX 300 में शैंपेन गोल्ड और रेड एक्सेंट पर जोर देते हुए एक खास डिजाइन दिया गया है। इसका बेस कलर स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलने वाले लाइटनिंग ब्लैक कलर ऑप्शन से मिलता-जुलता लगता है। अपाचे रेंज को पहली बार 2005 में लॉन्च किया गया था।

बदलाव 

बाइक में किए हैं ये कॉस्मेटिक बदलाव 

एनिवर्सरी एडिशन में फ्यूल टैंक पर एक चौड़ी शैंपेन गोल्ड स्ट्राइप टैंक कवर तक फैली हुई है। अपाचे ब्रांड को गोल्डन स्ट्राइप पर बड़े फॉन्ट में पेश किया है। हेडलैंप काउल पर शैंपेन गोल्ड ट्रीटमेंट, आगे का पहिया शैंपेन गोल्ड फिनिश और पिछले पहिए पर ब्लैक फिनिश है, जबकि रिम स्टिकर के रूप में छोटे-छोटे हिस्सों में गोल्ड एक्सेंट दिए हैं। इसके अलावा फ्यूल टैंक, फ्रंट फेंडर, सम्प गार्ड और रियर टेल सेक्शन और ब्रेक कैलिपर्स पर रेड एक्सेंट हैं।

पावरट्रेन 

ऐसा है पावरट्रेन 

एडिशन के हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 299.1cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC, 4-वाल्व इंजन लगा है। यह 36PS की पावर और 28.5Nm का टाॅर्क पैदा करता है और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। इस बाइक में राइड-बाय-वायर तकनीक, असिस्ट और स्लिपर क्लच, क्रूज कंट्रोल और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा अर्बन, रेन, टूर और रैली राइड मोड्स हैं। इसकी कीमत की घोषणा जल्द होगी। स्टैंडर्ड वेरिएंट की 1.99-2.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

Advertisement