सर्दियां कैसे प्रभावित करती है इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग? इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तरह ही मौसम का इलेक्ट्रिक कारों पर भी असर पड़ता है। इनमें सबसे ज्यादा चार्जिंग प्रभावित होती है। अलग-अलग मौसम के इस पर प्रभाव भी अलग होते हैं। सर्दियों का मौसम कार की बैटरी को कई तरह से प्रभावित करता है, जिससे उसकी रेंज और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। आइये जानते हैं ठंड के दिनों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को बेहतर रखने के लिए ये 5 खास बातें।
तापमान
कम तापमान का बैटरी पर क्या पड़ता है असर?
ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार लिथियम-आयन बैटरी के साथ आती हैं, जो कम तापमान में कमजोर प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि सेल्स का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे ऊर्जा स्थानांतरण क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे बैटरियां तेजी से डिस्चार्ज होती हैं और रिचार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। इससे बचने के लिए कार को कम तापमान के संपर्क में आने से बचाना होगा। हो सके तो इसे खुले में पार्क न करें और जरूरी हो तो कवर कर दें।
हीटिंग
रेंज बचाने के लिए यह काम करें
सर्दियों में केबिन को गर्म करने के लिए बैटरी पर दबाव डालना सही नहीं हाेगा, क्योंकि इन दिनों में पहले से ही क्षमता कम होगी और ज्यादा बिजली इसी में खर्च हो जाएगी, तो ड्राइविंग के दौरान कम रेंज मिलेगी। इससे बचने के लिए चार्जर से प्लग-इन करते समय केबिन को पहले से गर्म करना कारगर होगा। इन दिनों में बैटरी को फास्ट चार्जिंग से बचना चाहिए। यह भी बैटरी पर बुरा असर डालती है।
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से मिलेगा फायदा
ठंड के दिनों में आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर बैटरी की चार्जिंग में कमी की समस्या को कुछ हद कम कर सकते हैं। हर बार, जब ब्रेक लगाते हैं तो कार की गति तेजी से कम हो जाती है। इससे आपको अतिरिक्त किलोमीटर की रेंज मिलती है। इस मौसम यह भी ध्यान रखें कि बैटरी का चार्जिंग स्तर 20 फीसदी से नीचे न जाने दें। इससे नीचे जाने पर बैटरी धीरे-धीरे अपनी चार्जिंग क्षमता खो देगी।