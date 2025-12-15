कैसे मिलेगी क्षतिग्रस्त कार की अच्छी कीमत? इन तरीकों से बेचें 

आप गाड़ी चलाते समय कितनी भी सावधानी बरतें, फिर भी थोड़ा-बहुत नुकसान होना आम बात है। कई बार बड़े हादसे में क्षति बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप उस गाड़ी से पीछा छुड़ाने के बारे में विचार करने लगते हैं। कार बेचते समय आपका फैसला मुख्य रूप से इस बात पर आधारित होना चाहिए कि उसमें कितना नुकसान हुआ है। आइये जानते हैं आपकी क्षतिग्रस्त कार को बेचने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं।

#1 मरम्मत करवाकर बेचें अगर, आपकी गाड़ी में नुकसान मामूली है तो मरम्मत करवाकर बेचना आपके लिए फायदेमंद होगा। मरम्मत करवाने से आपको कार की अच्छी कीमत मिलेगी। इनमें छोटी-मोटी खरोंचें, डेंट, टूटे हुए साइड-व्यू मिरर, डैशबोर्ड में दरारें, गंदी सीट बेल्ट, म्यूजिक सिस्टम में खराबी जैसी क्षति शामिल हैं। इस मरम्मत की लागत का बिल 30,000-40,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें इंजन और ट्रांसमिशन की खराबी जैसी बड़ी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको ठीक कराने पर बड़ा खर्चा आता है।

#2 मौजूदा हालत में बेचना सही जब आपकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और मरम्मत का खर्च उसकी मौजूदा कीमत से कहीं अधिक पहुंच जाए तो ठीक कराने पर पैसा बर्बाद करने के बजाय उसे मौजूदा हालत में बेचना ही समझदारी होगी। अगर, गाड़ी का इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम खराब हो गया है तो इसकी मरम्मत में पैसा लगाने की गलती न करें। ऐसे में अगर गाड़ी की कीमत भी मिल रही है तो सौदा बुरा नहीं होता।

