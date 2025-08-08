CNG कार की देखभाल पेट्रोल कार से कितनी अलग है?

आजकल CNG कार का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ती और पर्यावरण के लिए बेहतर होती है। हालांकि, कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि CNG कारों का मेंटेनेंस पेट्रोल कारों से अलग होता है। CNG किट और गैस सिस्टम की सुरक्षा के लिए अलग देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप CNG कार का उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

#1 रेगुलर सर्विस और गैस लीक की जांच जरूरी CNG कारों में सबसे जरूरी होता है गैस लीक की जांच करना। हर 6 महीने में एक बार प्रमाणित गैस सेंटर पर कार की पूरी जांच करानी चाहिए। गैस पाइप, सिलेंडर और फिटिंग ढीली न हो, यह चेक करना जरूरी होता है। सर्विसिंग के दौरान कार की CNG किट की सफाई भी होनी चाहिए, ताकि इंजन में रुकावट न हो। रेगुलर सर्विस से कार की माइलेज भी बनी रहती है।

#2 इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग पर रखें नजर CNG कारों में इंजन ज्यादा गर्म होता है, जिससे इंजन ऑयल जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए हर 5,000 किलोमीटर में इंजन ऑयल को बदलना बेहतर होता है। इसके साथ ही, स्पार्क प्लग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि CNG ईंधन में पेट्रोल की तुलना में जलने की प्रक्रिया अलग होती है। सही स्पार्क प्लग का उपयोग कार की परफॉर्मेंस और माइलेज को बनाए रखने में मदद करता है।