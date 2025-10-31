होंडा 2030 तक भारत में 10 नए मॉडल करेगी लॉन्च, कौन-कौन सी कारें होंगी शामिल? 

होंडा कार्स इंडिया ने अगले 5 साल के लिए अपनी योजना का खुलासा किया है। कंपनी 2030 तक भारत में ध्यान केंद्रित रखते हुए सात नई SUV और कुल 10 नए मॉडल लॉन्च करने वाली है। इस योजना में भारत में बनाए जाने वाले मॉडल और वैश्विक मॉडल दोनों शामिल होंगे। कंपनी के इस फैसले से स्थानीय उत्पादन मजबूत होगा और ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।

मॉडल 0 सीरीज और 0 अल्फा मॉडल होंडा की 0 सीरीज इस योजना का केंद्र है, जिसका पहला मॉडल 0 अल्फा भारत में ही बनेगा। 0 अल्फा एलिवेट और अन्य भविष्य की SUV के साथ घटकों और प्लेटफॉर्म साझा करेगा, जिससे उत्पादन तालमेल, गुणवत्ता और सही लागत भी सुनिश्चित होगी। यह मॉडल जापान और अन्य वैश्विक बाजारों में निर्यात भी किया जाएगा, जिससे भारत की रणनीतिक निर्यात भूमिका और मजबूत होगी और कंपनी का वैश्विक प्रभाव भी बढ़ेगा।

रणनीति EV और बैटरी रणनीति 0 अल्फा में होंडा का असिमो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) होगा, जो मानव-केंद्रित ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगा। होंडा एशिया में अपने EV इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। 0 सीरीज के लिए CATL की बैटरियां इंडोनेशिया में बनाई जाएंगी। कंपनी क्षेत्रीय स्तर पर बैटरियां खरीदकर लागत कम करने और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने की योजना बना रही है। होंडा ने यह भी कहा कि वाहन का आकर्षक ड्राइविंग अनुभव बनाए रखा जाएगा।