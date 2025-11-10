ऑडी Q3 और Q5 सिग्नेचर लाइन वेरिएंट भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया बदलाव 

बदलाव

दोनों गाड़ियों में किए हैं ये बदलाव

सिग्नेचर लाइन वेरिएंट में वेलकम प्रोजेक्शन वाले नए एंट्री LED लैंप और विशिष्ट ऑडी रिंग्स डेकल्स, डायनामिक व्हील हब कैप, स्टेनलेस स्टील से बने पैडल, केबिन फ्रेगरेंस डिस्पेंसर और मेटैलिक की कवर शामिल हैं। Q3 सिग्नेचर लाइन में नए 18-इंच 5-V-स्पोक अलॉय व्हील्स, पार्क असिस्ट प्लस, 12-V आउटलेट और रियर कम्पार्टमेंट में 2 USB पोर्ट मिलते हैं। दूसरी तरफ ऑडी Q5 के सिग्नेचर लाइन में नए 19-इंच ग्रेफाइट ग्रे 5-ट्विन-आर्म अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन्हें ग्लॉस टंर्ड फिनिश दिया है।