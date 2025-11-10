ऑडी Q3 और Q5 सिग्नेचर लाइन वेरिएंट भारत में लॉन्च, जानिए क्या किया बदलाव
क्या है खबर?
जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने भारत में Q3 और Q5 सिग्नेचर लाइन वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ये वेरिएंट सीमित संख्या में बेचे जाएंगे, लेकिन कंपनी ने संख्या का खुलासा नहीं किया है। नए वेरिएंट में प्रीमियम डिटेलिंग और नए उपकरणों के साथ कई एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इन्हें स्टैंडर्ड वर्जन से अलग बनाते हैं। दोनों मॉडल 5 रंगों- नवारा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट, माइथोस ब्लैक, मैनहट्टन ग्रे और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन में उपलब्ध हैं।
बदलाव
दोनों गाड़ियों में किए हैं ये बदलाव
सिग्नेचर लाइन वेरिएंट में वेलकम प्रोजेक्शन वाले नए एंट्री LED लैंप और विशिष्ट ऑडी रिंग्स डेकल्स, डायनामिक व्हील हब कैप, स्टेनलेस स्टील से बने पैडल, केबिन फ्रेगरेंस डिस्पेंसर और मेटैलिक की कवर शामिल हैं। Q3 सिग्नेचर लाइन में नए 18-इंच 5-V-स्पोक अलॉय व्हील्स, पार्क असिस्ट प्लस, 12-V आउटलेट और रियर कम्पार्टमेंट में 2 USB पोर्ट मिलते हैं। दूसरी तरफ ऑडी Q5 के सिग्नेचर लाइन में नए 19-इंच ग्रेफाइट ग्रे 5-ट्विन-आर्म अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिन्हें ग्लॉस टंर्ड फिनिश दिया है।
कीमत
कितनी है नए वेरिएंट्स की कीमत?
दोनों गाड़ियों के पावरट्रेन मौजूदा मॉडल्स के समान है। इसके अलावा मैकेनिकल तौर पर अन्य कोई बदलाव नहीं किए हैं। ऑडी Q3 के सिग्नेचर लाइन वेरिएंट की शुरुआती कीमत 52.31 लाख और Q5 सिग्नेचर लाइन की 69.86 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। लॉन्च को लेकर ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "ऑडी Q3 और Q5 सिग्नेचर लाइन के साथ हम एक परिष्कृत पैकेज में बेहतर परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स प्रदान करना जारी रखते हैं।"