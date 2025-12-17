होंडा की गाड़ियों पर 1.76 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 

होंडा की गाड़ियों पर 1.76 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
ऑटोमोबाइल बाजार में अन्य कंपनियों की तरह जापानी कार निर्माता होंडा ने ईयर-एंड ऑफर के तहत अपनी गाड़ियों पर आकर्षक छूट की पेशकश की है। इसके तहत आप दूसरी और तीसरी जनरेशन की होंडा अमेज, सिटी, सिटी e:HEV और एलिवेट पर फायदा उठा सकते हैं। छूट के लाभ मॉडल के अनुसार अलग-अलग हैं और डीलर स्तर पर उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। आइये जानते हें दिसंबर में होंडा कारों की खरीद पर कितनी बचत होगी।
अमेज
दूसरी और तीसरी जनरेशन अमेज पर होगी बचत
कार निर्माता तीसरी जनरेशन की होंडा अमेज के लॉन्च के बावजूद दूसरी जनरेशन मॉडल की बिक्री जारी रखे हुए है। ऑफर के तहत आप दूसरी जनरेशन की अमेज पर 98,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं और इसकी कीमत 5.99 लाख रुपये है। दूसरी तरफ तीसरी जनरेशन अमेज के V, VX और ZX वेरिएंट को 87,000 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। गाड़ी की कीमत 7.4 लाख से शुरू होकर 9.21 लाख रुपये तक जाती है।
सर्वाधिक छूट
इस मॉडल पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
होंडा सिटी पर 1.57 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। यह SV, V, VX और ZX वेरिएंट में उपलब्ध है और कीमत 11.95-14.86 लाख रुपये के बीच है। हाइब्रिड माॅडल सिटी e:HEV पर केवल कम कीमत पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा मिलेगा। इसकी कीमत 19.48 लाख रुपये है। कंपनी की होंडा एलिवेट पर सबसे ज्यादा 1.76 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है और इसकी कीमत 10.99-15.29 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।