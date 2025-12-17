होंडा की गाड़ियों पर 1.76 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर 

कार निर्माता तीसरी जनरेशन की होंडा अमेज के लॉन्च के बावजूद दूसरी जनरेशन मॉडल की बिक्री जारी रखे हुए है। ऑफर के तहत आप दूसरी जनरेशन की अमेज पर 98,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं और इसकी कीमत 5.99 लाख रुपये है। दूसरी तरफ तीसरी जनरेशन अमेज के V, VX और ZX वेरिएंट को 87,000 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। गाड़ी की कीमत 7.4 लाख से शुरू होकर 9.21 लाख रुपये तक जाती है।

सर्वाधिक छूट

इस मॉडल पर मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

होंडा सिटी पर 1.57 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। यह SV, V, VX और ZX वेरिएंट में उपलब्ध है और कीमत 11.95-14.86 लाख रुपये के बीच है। हाइब्रिड माॅडल सिटी e:HEV पर केवल कम कीमत पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा मिलेगा। इसकी कीमत 19.48 लाख रुपये है। कंपनी की होंडा एलिवेट पर सबसे ज्यादा 1.76 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है और इसकी कीमत 10.99-15.29 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।