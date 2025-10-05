होंडा एलिवेट से लेकर अमेज पर दिवाली सेलिब्रेशन ऑफर पेश, जानिए कितना मिलेगा फायदा 

जापानी कार निर्माता होंडा ने भारतीय बाजार में दिवाली सेलिब्रेशन ऑफर पेश किया है, जो उसके पोर्टफोलियो में भारी लाभ के साथ आ रहा है। ये स्कीमें पूरे अक्टूबर में लागू होंगी और होंडा के मॉडल्स की खरीद आकर्षक बनाती है। GST 2.0 के कारण पहले ही गाड़ियों की कीमत कम हो गई है और इस ऑफर के बाद तो होंडा कार खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। आइये जानते हैं ऑफर के तहत होंडा कारों पर कितनी बचत होगी।

एलिवेट एलिवेट पर मिलेगी सबसे ज्यादा छूट इस महीने होंडा एलिवेट मिडसाइज SUV पर सबसे ज्यादा आकर्षक ऑफर मिल रहा है। टॉप-स्पेक ZX ट्रिम के ग्राहक 1.32 लाख रुपये तक के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ V और VX ट्रिम पर नकद, एक्सचेंज, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट स्कीम के तहत क्रमशः 57,000 रुपये और 73,000 रुपये की छूट मिल रही है। बेस SV वेरिएंट पर 25,000 रुपये की छूट मिल रही है। इस गाड़ी कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

सिटी-अमेज सिटी और अमेज पर कितना होगा फायदा? होंडा सिटी के SV, V और VX ट्रिम्स पर 1.27 लाख रुपये तक के लाभ उपलब्ध हैं। इनमें 28,000 रुपये मूल्य की 7 साल की वारंटी भी शामिल है। इसकी टॉप-एंड ZX वेरिएंट पर 1.02 लाख रुपये तक की बचत होगी। गाड़ी की कीमत 11.95-16.07 लाख रुपये के बीच है। दूसरी जनरेशन अमेज के S ट्रिम पर 97,200 रुपये और तीसरी जनरेशन मॉडल पर 67,200 रुपये तक का फायदा मिलेगा। इसकी कीमत 7.4 लाख रुपये से शुरू होती है।