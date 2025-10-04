हुंडई क्रेटा ने दर्ज की अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री, कितने मिले खरीदार?
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन और GST में कटौती के चलते पिछले महीने कार निर्माताओं को जबरदस्त फायदा हुआ है। हुंडई मोटर कंपनी ने कुल (घरेलू और निर्यात) 70,347 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल सितंबर की बिक्री 64,201 की तुलना में कम है। इसमें से घरेलू बाजार में 51,547 और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 18,800 कारें बेची हैं। इसमें SUV सेगमेंट ने 37,313 बिक्री के साथ 72.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है। इस दौरान हुंडई क्रेटा ने सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है।
हुंडई क्रेटा
क्रेटा की ऐसी रही बिक्री
आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने हुंडई क्रेटा को 18,861 की बिक्री दर्ज की है, जो उसकी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है। यह IEC के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्प में भी उपलब्ध है। ICE मॉडल 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में आता है और कीमत 10.73-20.20 लाख रुपये के बीच है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वर्जन 42kWh और 51.4kWh बैटरी पैक में आता है और कीमत 18.02-24.55 लाख रुपये के बीच है।
हुंडई वेन्यू
20 महीनों में पहली बार इतनी बिकी वेन्यू
पिछले महीने कंपनी की बिक्री में हुंडई वेन्यू का भी 11,484 बिक्री के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह उसकी 20 महीनों में सबसे बेहतरीन मासिक बिक्री रही है। कार निर्माता अगले महीने हुंडई वेन्यू का अगली जनरेशन का मॉडल ला रही है, जिससे बिक्री में और इजाफा होने की उम्मीद है। आगामी नए मॉडल में अंदर और बाहर नया डिज़ाइन होगा, जबकि मौजूदा इंजन लाइनअप बरकरार रहेगा। इसकी कीमत 7.26-12.46 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।