हुंडई क्रेटा ने सितंबर में अपनी सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई क्रेटा ने दर्ज की अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री, कितने मिले खरीदार?

क्या है खबर?

त्योहारी सीजन और GST में कटौती के चलते पिछले महीने कार निर्माताओं को जबरदस्त फायदा हुआ है। हुंडई मोटर कंपनी ने कुल (घरेलू और निर्यात) 70,347 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल सितंबर की बिक्री 64,201 की तुलना में कम है। इसमें से घरेलू बाजार में 51,547 और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 18,800 कारें बेची हैं। इसमें SUV सेगमेंट ने 37,313 बिक्री के साथ 72.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है। इस दौरान हुंडई क्रेटा ने सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है।