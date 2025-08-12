होंडा एक्टिवा और SP125 के एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, जानिए क्या मिला बदलाव

एक्टिवा

होंडा एक्टिवा में किए हैं ये बदलाव

दोनों होंडा एक्टिवा स्कूटर्स के स्पेशल एडिशन में एनिवर्सरी ग्राफिक्स, फ्रंट पैनल पर 25 साल का लोगो, क्रोम ट्रिम एलिमेंट्स और ब्रॉन्ज फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए हैं। एक्टिवा 110 में कैफे ब्राउन/ब्लैक रंग की सीट और इनर पैनल फिनिश भी है, जबकि एक्टिवा 125 पूरी तरह से ब्लैक रंग में उपलब्ध है। एक्टिवा 110 में पहले के समान 109.5cc इंजन (8hp/9.05Nm) और एक्टिवा 125 में 124cc का इंजन (8.4hp/10.5Nm) है। इनकी कीमत क्रमश: 92,565 रुपये और 97,270 रुपये है।