होंडा एक्टिवा और SP125 के एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, जानिए क्या मिला बदलाव
क्या है खबर?
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता होंडा ने भारत में अपने संचालन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और SP125 के एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किए हैं। ये स्पेशल एडिशन तीनों मॉडल्स के 'DLX' वेरिएंट में और 2 पेंट स्कीम्स- पर्ल साइरन ब्लू और मैट स्टील ब्लैक मेटालिक में उपलब्ध होगा। इनमें कॉस्मेटिक बदलाव के साथ आकर्षक लुक दिया गया है। इनकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी अगस्त के अंत तक होगी।
एक्टिवा
होंडा एक्टिवा में किए हैं ये बदलाव
दोनों होंडा एक्टिवा स्कूटर्स के स्पेशल एडिशन में एनिवर्सरी ग्राफिक्स, फ्रंट पैनल पर 25 साल का लोगो, क्रोम ट्रिम एलिमेंट्स और ब्रॉन्ज फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए हैं। एक्टिवा 110 में कैफे ब्राउन/ब्लैक रंग की सीट और इनर पैनल फिनिश भी है, जबकि एक्टिवा 125 पूरी तरह से ब्लैक रंग में उपलब्ध है। एक्टिवा 110 में पहले के समान 109.5cc इंजन (8hp/9.05Nm) और एक्टिवा 125 में 124cc का इंजन (8.4hp/10.5Nm) है। इनकी कीमत क्रमश: 92,565 रुपये और 97,270 रुपये है।
SP125
SP125 एनिवर्सरी की कितनी है कीमत?
SP125 के एनिवर्सरी एडिशन में नए ग्राफिक्स, फ्यूल टैंक पर 25 साल का बैज और पाइराइट ब्राउन फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें फुल LED हेडलैंप, 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं। यह पहले के समान 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 10.9hp और 10.9Nm का टॉर्क देता है। इसकी कीमत 1.02 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है। तीनों मॉडल्स में संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम (CBS), ट्यूबलेस टायर और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ सिस्टम है।