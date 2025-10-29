होंडा 0 अल्फा भारत में 2027 में लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@ASUS_ZenBlog)

होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, भारत में भी देगी दस्तक

क्या है खबर?

कार निर्माता होंडा ने 2025 जापान मोबिलिटी शो में होंडा 0 α (अल्फा) प्रोटोटाइप से पर्दा उठा दिया है। इस कॉन्सेप्ट को 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच कंपनी के बूथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह ब्रांड की इलेक्ट्रिक होंडा 0 सीरीज का नया वर्जन है। इसका प्रोटोटाइप जापान में पेश किया गया है, लेकिन उत्पादन भारत में किया जा सकता है। 2027 में यहां लॉन्च होने के बाद जापान और अन्य बाजारों में निर्यात शुरू हो जाएगा।