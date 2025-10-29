होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV से उठा पर्दा, भारत में भी देगी दस्तक
क्या है खबर?
कार निर्माता होंडा ने 2025 जापान मोबिलिटी शो में होंडा 0 α (अल्फा) प्रोटोटाइप से पर्दा उठा दिया है। इस कॉन्सेप्ट को 29 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच कंपनी के बूथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह ब्रांड की इलेक्ट्रिक होंडा 0 सीरीज का नया वर्जन है। इसका प्रोटोटाइप जापान में पेश किया गया है, लेकिन उत्पादन भारत में किया जा सकता है। 2027 में यहां लॉन्च होने के बाद जापान और अन्य बाजारों में निर्यात शुरू हो जाएगा।
लुक
ऐसा है इस EV का लुक
डिजाइन की बात करें तो होंडा 0 अल्फा में आगे-पीछे इंटीग्रेटेड LED पैनल के साथ है, जो गतिशील कम्यूनिकेशन डिस्प्ले का भी काम करता है। इसमें पतले हेडलैंप, सीधा रुख और वायुगतिकीय सिल्हूट इसे भविष्यवादी डिजाइन प्रदान करते हैं। हेडलाइट्स, चमकदार लोगो और चार्जिंग पोर्ट कवर एक ही स्क्रीन क्षेत्र में स्थित हैं। पीछे U-आकार का लाइटबार टेललैंप, इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट्स एक स्ट्रक्चर में जुड़े हैं। मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसे आकर्षक बनाते हैं।
रेंज
होंडा 0 अल्फा कितनी देगी रेंज?
इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सपाट फर्श लेआउट, पैनोरमिक डिजिटल कॉकपिट और लंबी यात्रा के लिए आरामदायक विशाल केबिन मिलेगा। नए मॉड्यूलर EV आर्किटेक्चर पर निर्मित इलेक्ट्रिक कार का लक्ष्य एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ड्राइव प्रबंधन और रीजेनरेटिव कंट्रोलर सिस्टम के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन, दक्षता और रेंज प्रदान करना है। भारत में इसे 2 बैटरी पैक में पेश किया जाएगा, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देगी और कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास होगी।