सरकार ने जारी की EV चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी की गाइडलाइन, जानिए किन्हें मिलेगी 

प्राथमिकता कहां स्थापित होंगे ये चार्जर? यह सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर लागतों के लिए होगी, लेकिन कुछ मामलों में यह EV सप्लाई इक्विपमेंट (EVSE) लागतों के लिए भी दी जा सकती है। इसकी गणना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रकाशित बेंचमार्क लागतों या वास्तविक लागतों में से जो भी कम हो, उसके प्रतिशत के रूप में की जाएगी। योजना में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, प्रमुख महानगरों, राज्यों की राजधानियों, प्रमुख राजमार्गों से जुड़े शहरों और कस्बों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्राथमिकता दी है।

दायरा इन स्थानों पर स्थापित हो सकेंगे चार्जिंग स्टेशन सरकारी भवनों- कार्यालयों, आवासीय परिसरों, अस्पतालों और स्कूलों में स्थापित चार्जिंग स्टेशन और EVSE दोनों पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन केवल तभी जब चार्जर सार्वजनिक उपयोग के लिए फ्री हों। राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाले स्थल- पेट्रोल पंप, हवाई अड्डे, बस/मेट्रो स्टेशन, बंदरगाह और NHAI टोल प्लाजा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। इन्हें अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 80 और EVSE के लिए 70 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।