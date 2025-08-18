2025 हार्ले डेविडसन स्ट्रीट बॉब बनाम ट्रायम्फ बोनविले बॉबर: दोनों से कौनसी है बेहतर? 

लुक कैसा है दोनों बाइक्स का लुक? 2025 स्ट्रीट बॉब में ऑल-LED लाइटिंग, मिनी एप-हैंगर स्टाइल हैंडलबार और 19/16-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स का विकल्प मिलता है। साथ ही नया टू-इन-वन एग्जॉस्ट सिस्टम, 680mm ऊंची सीट, 125mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 13.2-लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। दूसरी तरफ बोनविले बॉबर में आक्रामक लुक के साथ गोल हेडलाइट, क्रोम फिलर कैप वाला टियर-ड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, 690-700mm ऊंची सीट, ट्विन एग्जॉस्ट, 12-लीटर का टैंक और 16-इंच के वायर-स्पोक व्हील्स मिलते हैं।

हार्डवेयर ऐसे हैं दोनों माॅडल्स के हार्डवेयर हार्डवेयर की बात करें तो स्ट्रीट बॉब में आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनो-शॉक यूनिट है, जबकि ब्रेकिंग दोनों तरफ डिस्क ब्रेक की सुविधा है। यह ड्यूल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल (IMU-आधारित) और कॉर्नरिंग इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल (IMU-आधारित) से लैस है। ट्रायम्फ की बाइक आगे शोवा फोर्क्स और पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन सेटअप से लैस है। ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS के साथ आगे ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ ट्विन डिस्क और पीछे निसिन कैलिपर वाला सिंगल रोटर है।

पावरट्रेन किसमें है ज्यादा शक्तिशाली इंजन? स्ट्रीट बॉब में 1,923cc, V-ट्विन, एयर/लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 91hp की पावर और 156Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। बोनविले बॉबर में 1,200cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 76.9bhp और 106Nm का आउटपुट देता है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों में 6-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ा है। हार्ले डेविडसन बाइक में 3 राइडिंग मोड- रोड, रेन और स्पोर्ट दिए हैं, जबकि ट्रायम्फ बाइक रोड और रेन राइडिंग मोड्स के साथ एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के साथ आती है।