इलेक्ट्रिक ट्रकों की बिक्री अगस्त में हुई दोगुनी, जानिए क्या है कारण 

भारी उद्योग मंत्रालय ने जुलाई की शुरुआत में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM ई-ड्राइव) योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक खरीद पर प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक ट्रक की खरीद पर 2.7-9.3 लाख रुपये की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी की पेशकश की गई। मंत्रालय ऐसे 5,600 से अधिक ट्रकों को सब्सिडी देने वाला है। यह योजना मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों पर लागू है, जिनका वजन क्रमशः 3.5-12 टन और 12-55 टन है।

आंकड़ा

2024 में कितने बिके इलेक्ट्रिक ट्रक?

नीति आयोग ने 4 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा था, "लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक ट्रक लगभग चलन में नहीं हैं।" उसके अनुसार, अपर्याप्त फाइनेंस विकल्पों के कारण इनकी बिक्री में कमी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों की लागत उनके जीवाश्म ईंधन समकक्षों की तुलना में लगभग 2-3 गुना अधिक है। आयोग के अनुसार, 2024 में भारत में बिकने वाले 8.34 लाख से अधिक ट्रकों में से केवल 6,220 इलेक्ट्रिक ट्रक थे।