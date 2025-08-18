कारों में कैसे काम करता है स्टीयरिंग मोड? जानिए क्या हैं इसके फायदे 

आधुनिक कारें एडवांस तकनीकों से लैस हैं, जो चालकों को अपने ड्राइविंग अनुभव को कस्टमाइज करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इनमें से स्टीयरिंग मोड एक ऐसा फीचर है, जो आपको एक बटन दबाकर अपनी कार के स्टीयरिंग सिस्टम के अनुभव और प्रतिक्रिया को बदलने में सक्षम बनाता है। यह शहर में हल्के, सहज स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और हाईवे पर ड्राइविंग के लिए भारी, अधिक आकर्षक रिस्पॉन्स चुनने का विकल्प देता है। आइये जानते हैं स्टीयरिंग मोड कैसे काम करता है।

स्टीयरिंग मोड क्या है स्टीयरिंग मोड? स्टीयरिंग मोड इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स हैं, जो कार के पावर स्टीयरिंग सिस्टम द्वारा दिए गए स्टीयरिंग प्रयास और फीडबैक में परिवर्तन करते हैं। एक निश्चित स्टीयरिंग फील के बजाय ये मोड चालक को अलग-अलग विशेषताओं का चयन करने की अनुमति देते हैं, जिससे स्टीयरिंग प्रतिक्रिया विभिन्न स्थितियों या प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित होती है। कुछ कारों में समर्पित स्टीयरिंग मोड होते हैं, जबकि कुछ में ड्राइव मोड सिलक्टर होता है, जो थ्रॉटल प्रतिक्रिया, गियरबॉक्स और सस्पेंशन को एडजेस्ट करता है।

तरीका कैसे काम करता है यह फीचर? इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EPS) सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। सेंसर स्टीयरिंग व्हील इनपुट और कार की गति का पता लगाकर यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) को भेजते हैं। इसके बाद ECU इलेक्ट्रिक मोटर को वेरिएबल असिस्टेंट प्रदान करने का निर्देश देता है। यह कम गति पर ज्यादा सहायता प्रदान करता है, जिससे स्टीयरिंग हल्का होकर आसानी से घूम जाती है, जबकि तेज गति में कम सहायता देता है, जिससे स्टीयरिंग भारी होने से स्थिर रहती है।

प्रकार 4 प्रकार के होते हैं ये मोड स्टीयरिंग मोड वाली ज्यादातर कारों में 4 मोड होते हैं। इनमें से सामान्य मोड रोजमर्रा की ड्राइविंग परस्थितियों के लिए होता है। कम्फर्ट/लाइट मोड स्टीयरिंग को काफी हल्का बनाता है। यह शहर में ड्राइविंग, तंग पार्किंग या लंबी यात्राओं के लिए सही है। स्पोर्ट/डायनेमिक मोड स्टीयरिंग को भारी और सीधा बनाता है। यह घुमावदार सड़कों या राजमार्गों पर तेज ड्राइविंग के लिए सबसे सही है। इसके अलावा कस्टम मोड चालक को अपने हिसाब से बदलाव करने की अनुमति देता है।