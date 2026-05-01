ट्रैफिक में कार बार-बार हो जाती हैं बंद? जानिए क्या है इसका कारण

भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में अगर आपकी कार बार-बार बंद हो जाती है, तो यह एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। खासकर सिग्नल या धीमी रफ्तार में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार लोग इसे छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आगे चलकर बड़ी खराबी बन सकती है। इसलिए समय रहते इसके कारणों को समझना और सही जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सफर सुरक्षित और आसान बना रहे।

#1 इंजन और आइडलिंग की समस्या ट्रैफिक में कार बंद होने की सबसे बड़ी वजह इंजन की आइडलिंग से जुड़ी समस्या होती है। अगर इंजन सही तरीके से धीमी गति पर काम नहीं कर रहा, तो कार बार-बार बंद हो सकती है। यह दिक्कत थ्रॉटल बॉडी गंदी होने या सेंसर में खराबी के कारण भी होती है। ऐसे में इंजन को सही हवा और फ्यूल नहीं मिल पाता, जिससे कार ट्रैफिक में रुक-रुक कर बंद होने लगती है और ड्राइविंग अनुभव काफी खराब हो जाता है।

#2 क्लच और गियर का गलत इस्तेमाल मैनुअल कारों में गलत तरीके से क्लच और गियर का इस्तेमाल भी इस समस्या की वजह बन सकता है। ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने और छोड़ने के दौरान अगर संतुलन ठीक नहीं रहता, तो इंजन बंद हो सकता है। खासकर नए ड्राइवर के साथ यह ज्यादा होता है। क्लच प्लेट घिस जाने या गियर शिफ्टिंग में गलती होने पर भी कार सही तरीके से नहीं चल पाती और बंद होने लगती है, जिससे बार-बार परेशानी और झटके महसूस होते हैं।

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