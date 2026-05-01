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कार नहीं हो रही स्टार्ट? इन 3 बातों की तुरंत करें जांच
कई बार छोटी-छोटी तकनीकी वजहों के कारण यह समस्या सामने आती है

कार नहीं हो रही स्टार्ट? इन 3 बातों की तुरंत करें जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार
May 01, 2026
09:54 am
क्या है खबर?

अगर आपकी कार अचानक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटी-छोटी तकनीकी वजहों के कारण यह समस्या सामने आती है। ऐसे मामलों में तुरंत मैकेनिक बुलाने से पहले कुछ जांच कर लेना फायदेमंद होता है। सही समय पर सही जांच करने से आप समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं और कई बार खुद ही समस्या को समझकर उसे ठीक भी कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

बैटरी

बैटरी की स्थिति जरूर जांचें

सबसे पहले कार की बैटरी की जांच करें, क्योंकि अक्सर स्टार्ट न होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है। अगर कार का हॉर्न कमजोर बज रहा है या लाइटें धीमी हैं, तो यह बैटरी कमजोर होने का संकेत है। बैटरी के टर्मिनल ढीले या जंग लगे हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें साफ करें और ठीक से कनेक्ट करें। जरूरत पड़ने पर बैटरी चार्ज या बदलवाने पर भी विचार करें, ताकि कार आसानी से स्टार्ट हो सके।

फ्यूल

फ्यूल लेवल और सप्लाई देखें

कई बार कार स्टार्ट न होने की वजह फ्यूल की कमी भी हो सकती है। सबसे पहले फ्यूल गेज देखकर सुनिश्चित करें कि टैंक में पर्याप्त पेट्रोल या डीजल मौजूद है। अगर फ्यूल है, तो यह भी जांचें कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। फ्यूल पंप या पाइप में कोई समस्या होने पर इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच पाता, जिससे कार स्टार्ट नहीं होती है और बार-बार कोशिश करनी पड़ती है।

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स्टार्टर

स्टार्टर और इग्निशन सिस्टम चेक करें

अगर बैटरी और फ्यूल दोनों सही हैं, तो स्टार्टर और इग्निशन सिस्टम की जांच करें। चाबी घुमाने पर क्लिक की आवाज आ रही है लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा, तो स्टार्टर मोटर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा, स्पार्क प्लग या इग्निशन सिस्टम में खराबी भी स्टार्टिंग समस्या का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में किसी मैकेनिक की मदद लेना बेहतर होता है, ताकि समस्या जल्दी ठीक हो सके और वाहन फिर से सामान्य रूप से चल सके।

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