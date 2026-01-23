कार पार्क करने के बाद टपकता है तेल? जानिए क्या हो सकती है समस्या

अगर कार पार्क करने के बाद जमीन पर तेल टपकता दिखे, तो यह सामान्य बात नहीं है और इसे तुरंत समझना जरूरी है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बड़ी खराबी का संकेत हो सकता है। तेल का रिसाव इंजन की सेहत पर सीधा असर डालता है और परफॉर्मेंस भी घटाता है। समय पर ध्यान न देने से इंजन को नुकसान, माइलेज में गिरावट और मरम्मत का खर्च अचानक बढ़ सकता है।

वजह तेल टपकने की आम वजहें कार से तेल टपकने की सबसे आम वजह ऑयल सील या गैसकेट का खराब होना मानी जाती है। इंजन ऑयल पैन में क्रैक, ढीला ड्रेन प्लग या पुराना ऑयल फिल्टर भी रिसाव कर सकता है। कई बार सर्विस के बाद सही तरह से पार्ट फिट न होने पर भी यह समस्या सामने आती है। लंबे समय तक गाड़ी चलाने से रबर सील सख्त होकर लीक करने लगती है। ऐसी गड़बड़ी को जल्द पहचानना आगे के बड़े नुकसान से बचाता है।

संकेत रिसाव पहचानने के आसान संकेत तेल का रंग देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिसाव कहां से हो रहा है। काला या गाढ़ा तेल आमतौर पर इंजन ऑयल होता है, जबकि लाल रंग ट्रांसमिशन फ्लूइड का संकेत देता है। अगर डैशबोर्ड पर ऑयल लाइट जल रही है, तो गाड़ी तुरंत रोक देना चाहिए। लगातार तेल गिरने पर कार चलाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में नजदीकी मैकेनिक को तुरंत दिखाना सुरक्षित विकल्प है और किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए।

Advertisement