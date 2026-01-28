BYD ने सील EV के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या आई है खराबी

BYD ने अपनी सील EV को वापस मंगवाया है

क्या है खबर?

चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD ने भारत में अपनी सील EV के लिए रिकॉल जारी किया है। इसकी वजह इसकी हाई-वोल्टेज बैटरी में पाई गई कुछ संभावित खराबी है। कंपनी ने सील के ग्राहकों को अपनी कारों की जांच के लिए अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर ले जाने की सलाह दी है। फिलहाल, यह खुलासा नहीं किया है कि कितनी गाड़ियां इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। इनके बैच नंबर और उत्पादन तिथियों की भी घोषणा नहीं की है।