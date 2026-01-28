BYD ने सील EV के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या आई है खराबी
क्या है खबर?
चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD ने भारत में अपनी सील EV के लिए रिकॉल जारी किया है। इसकी वजह इसकी हाई-वोल्टेज बैटरी में पाई गई कुछ संभावित खराबी है। कंपनी ने सील के ग्राहकों को अपनी कारों की जांच के लिए अधिकृत सर्विस सेंटर्स पर ले जाने की सलाह दी है। फिलहाल, यह खुलासा नहीं किया है कि कितनी गाड़ियां इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। इनके बैच नंबर और उत्पादन तिथियों की भी घोषणा नहीं की है।
आग्रह
कंपनी ने ग्राहकों से किया यह आग्रह
BYD बैटरी में पाई गई संभावित खराबी को लेकर ग्राहकों बताया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सोमवार से शुक्रवार तक अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर, वे अपनी कार को सर्विस सेंटर तक नहीं ले जा सकते हैं तो कंपनी सर्विस कर्मियों को कार लेने और उसकी जांच करने के लिए भेजेगी। अधिकृत तकनीशियन सील पर OBD जांच करेंगे। बैटरी पैक या सेल्स में समस्या मिलने पर फ्री रिप्लेसमेंट की जाएगी।
कीमत
कितनी है इस गाड़ी की कीमत?
सील वर्तमान में भारत की सबसे किफायती हाई-परफॉर्मेंस गाड़ी है। यह 4 सेकेंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इलेक्ट्रिक कार 3 ट्रिम लेवल- डायनामिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस में उपलब्ध है। बेस मॉडल की कीमत 41 लाख रुपये है और इसमें 61.44kWh की बैटरी और सिंगल रियर व्हील ड्राइव मोटर लगी है। प्रीमियम मॉडल की 45.7 लाख रुपये और ड्यूल-मोटर AWD लेआउट वाले परफॉर्मेंस ट्रिम की 53.15 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती है।