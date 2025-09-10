BYD भारत में नए सिरे से कदम बढ़ाने की कर रही तैयारी, जानिए क्या है योजना

चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD भारत में नए सिरे से कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत-चीन राजनयिक संबंधों में आई गर्मजोशी से उसके लिए रास्ता आसान हुआ है। कंपनी के भारत प्रबंध निदेशक केत्सु झांग जल्द ही देश का दौरा कर सकते हैं। BYD ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए वीजा लेना शुरू कर दिया है, ताकि प्रशिक्षण, मशीनों की सर्विसिंग और दक्षिण भारत स्थित कारखाने का आकलन किया जा सके।

योजना सस्ती इलेक्ट्रिक SUV की योजना दुनिया की सबसे बड़ी EV विक्रेता कंपनी BYD भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV अट्टो 2 लॉन्च करने पर विचार कर रही है। यह मॉडल कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता ऑफर होगा और महिंद्रा व टाटा जैसी कंपनियों को सीधी चुनौती देगा। कंपनी की योजना है कि आयात पर 70 प्रतिशत शुल्क के बावजूद इसकी कीमत 20 लाख रुपये से काफी कम रखी जाए। इससे भारतीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की संभावना है।

योजनाएं भारत में मौजूदा स्थिति और योजनाएं BYD पहले से ही भारत में 4 मॉडल बेचती है, जिनमें अट्टो 3 शामिल है। बिक्री के हिसाब से वह देश की चौथी सबसे बड़ी EV कंपनी है। कंपनी नियामक अनुमोदन लेने की भी योजना बना रही है, ताकि सालाना 2,500 कारों के मौजूदा कोटे से अधिक गाड़ियां आयात कर सके। झांग के दौरे के दौरान सरकार के अधिकारियों से मुलाकात और कंपनी के यात्री वाहन संयंत्र का निरीक्षण होने की उम्मीद है।