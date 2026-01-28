BYD भारत में असेंबली विकल्पों पर कर रही विचार, जानिए क्या है वजह

BYD भारत में सेमी-नॉक्ड डाउन असेंबली पर विचार कर रही है

क्या है खबर?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए BYD स्थानीय असेंबली विकल्पों पर विचार कर रही है। पिछले साल कंपनी की बिक्री में लगभग 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह लगभग 5,500 कारों तक पहुंच गई। यह वृद्धि कंपलीट बिल्ट यूनिट के आयात को सालाना 2,500 कारों तक सीमित होने के बावजूद हुई है। सूत्रों का कहना है कि डीलर्स के ऑर्डर लगातार बढ़ते रहने के कारण कंपनी आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है।