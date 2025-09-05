बार-बार खराब होता है बाइक का क्लच प्लेट? जानिए कैसे करें देखभाल

बाइक का क्लच प्लेट्स इंजन और गियर के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। अगर इसकी सही देखभाल न की जाए तो यह बहुत जल्दी खराब हो सकता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी बाइक का क्लच प्लेट्स बार-बार बदलवाना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह गलत ड्राइविंग आदतें और समय पर सर्विस न कराना होता है। हालांकि, कुछ आसान तरीकों से इसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है।

#1 क्लच लीवर का सही इस्तेमाल करें क्लच प्लेट्स की सुरक्षा के लिए क्लच लीवर का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कई लोग सिग्नल या ट्रैफिक में खड़े-खड़े भी क्लच दबाए रखते हैं, जिससे प्लेट्स पर दबाव बढ़ता है। कोशिश करें कि क्लच तभी दबाएं जब गियर बदलना हो। इसके अलावा, क्लच को आधा दबाकर ड्राइव करने से भी बचें। इस आदत को बदलकर आप क्लच प्लेट्स को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं।

#2 समय पर सर्विस और ऑयल बदलें क्लच प्लेट्स को सही रखने के लिए समय पर बाइक की सर्विस करवाना और इंजन ऑयल बदलना जरूरी है। इंजन ऑयल की गुणवत्ता खराब होने पर क्लच पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और यह जल्दी घिस सकता है। आमतौर पर हर 2500 से 3000 किलोमीटर पर ऑयल बदलना चाहिए। सर्विस के दौरान मैकेनिक से क्लच प्लेट्स की स्थिति जरूर चेक करवाएं, इससे भविष्य की बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।