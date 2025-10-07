सितंबर के अंतिम 10 दिनों में एक तिहाई बढ़ी वाहनों की बिक्री, सामने आई वजह 

सितंबर के अंतिम 10 दिनों में एक तिहाई बढ़ी वाहनों की बिक्री, सामने आई वजह
क्या है खबर?
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले महीने के अंतिम 10 दिनों में वाहनों की बिक्री एक तिहाई बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह नवरात्रि स्थापना (22 सितंबर) से कार और दोपहिया वाहनों पर लागू की गई नई GST दरें हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 34.95 फीसदी बढ़कर 8.35 लाख और कारों की 34.87 फीसदी बढ़कर 2.17 लाख पर पहुंच गई।
इजाफा
पिछले महीने कितना हुआ इजाफा?
आंकड़ों के अनुसार, पूरे सितंबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री 6.51 फीसदी बढ़कर 12.87 लाख हो गई, जबकि कारों की बिक्री 5.80 फीसदी बढ़कर 2.99 लाख पर पहुंच गई। FADA के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, "GST दरों में कमी और त्योहारी मांग के कारण पूछताछ और बुकिंग में वृद्धि हुई।" उन्होंने आगे कहा, "अगर लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही तो यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा त्योहारी सीजन हो सकता है।"
GST
GST दरों में किया गया है यह बदलाव
22 सितंबर से साबुन से लेकर छोटी कारों तक के लिए GST दरों में कटौती लागू हो गई। इसे 4 स्लैब- 5, 12, 18 और 28 फीसदी की जगह 2 स्लैब- 5 और 18 फीसदी में बदल दिया है। कुछ वस्तुओं पर GST 40 फीसदी का एक नया स्लैब पेश किया गया है। छोटी कारों और 350cc इंजन से कम क्षमता की बाइक्स पर दर घटाकर 18 फीसदी और बड़ी कारों और बाइक्स पर 40 फीसदी टैक्स लगाया है।