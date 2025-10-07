सितंबर के अंतिम 10 दिनों में कारों की बिक्री में 34.87 फीसदी का इजाफा हुआ है (तस्वीर: एक्स/@itspunenow)

सितंबर के अंतिम 10 दिनों में एक तिहाई बढ़ी वाहनों की बिक्री, सामने आई वजह

क्या है खबर?

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले महीने के अंतिम 10 दिनों में वाहनों की बिक्री एक तिहाई बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह नवरात्रि स्थापना (22 सितंबर) से कार और दोपहिया वाहनों पर लागू की गई नई GST दरें हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 34.95 फीसदी बढ़कर 8.35 लाख और कारों की 34.87 फीसदी बढ़कर 2.17 लाख पर पहुंच गई।