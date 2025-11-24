BNCAP 2.0 आने के बाद खतरे में होगी 5-स्टार कारों की रेटिंग, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) 2.0 के प्रभावी होने के बाद वर्तमान में 5-स्टार प्राप्त गाड़ियों को अपनी सेफ्टी रेटिंग बनाए रखने के लिए अपग्रेड की आवश्यकता हो सकती है। नए BNCAP 2.0 नियम अक्टूबर, 2027 से लागू होंगे। अपडेटेड सेफ्टी सिस्टम वर्तमान की तुलना में वाहनों को अधिक अंक देंगे। इसके कारण क्रैश टेस्ट में मौजूदा शीर्ष प्रदर्शन करने वाली गाड़ियों की रेटिंग कम हो सकती है, जब तक कि उनमें नए सुधार नहीं किए जाते है।
अंक
विदेशी मूल्यांकन पद्धतियों पर है आधारित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समीक्षा के लिए एक मसौदा नीति जारी की है, जिस पर 20 दिसंबर तक हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं। नया ढांचा मौजूदा कार्यक्रम का स्थान लेगा, जो सितंबर, 2027 तक वैध है। यह यूरो, ग्लोबल और आसियान NCAP की मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है। प्रत्येक गाड़ी को 100 में से अंक मिलेंगे। 2027 से 2029 तक 5-स्टार प्राप्त करने के लिए 70 और 2029 से 2031 तक 80 अंक हासिल करने होंगे।
बदलाव
इस आधार पर होगा मूल्यांकन
दुर्घटना के दौरान वयस्क और बच्चों की सुरक्षा के आधार पर कारों को पूरी तरह से रेटिंग देने के बजाय BNCAP 2.0 में 5 मूल्यांकन क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो मिलकर स्टार रेटिंग निर्धारित करते हैं। इसमें दुर्घटना सुरक्षा, पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों की सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग सुविधाएं, दुर्घटना निवारण सिस्टम और दुर्घटना के बाद सुरक्षा जैसे मानक तय किए गए हैं। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्रैश प्रदर्शन ही रहता है।