BNCAP 2.0 को अक्टूबर, 2027 में लागू किया जाएगा (तस्वीर: एक्स/@bncapofficial)

BNCAP 2.0 आने के बाद खतरे में होगी 5-स्टार कारों की रेटिंग, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) 2.0 के प्रभावी होने के बाद वर्तमान में 5-स्टार प्राप्त गाड़ियों को अपनी सेफ्टी रेटिंग बनाए रखने के लिए अपग्रेड की आवश्यकता हो सकती है। नए BNCAP 2.0 नियम अक्टूबर, 2027 से लागू होंगे। अपडेटेड सेफ्टी सिस्टम वर्तमान की तुलना में वाहनों को अधिक अंक देंगे। इसके कारण क्रैश टेस्ट में मौजूदा शीर्ष प्रदर्शन करने वाली गाड़ियों की रेटिंग कम हो सकती है, जब तक कि उनमें नए सुधार नहीं किए जाते है।