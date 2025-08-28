ये 5 किफायती कारें आती हैं 6 एयरबैग के साथ, जानिए इनकी कीमत 

एयरबैग दुर्घटना के दौरान कार में बैठे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर कम से कम चोट लगने देता है। ऐसे में कार निर्माता भी इस सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं। पहले ज्यादातर किफायती मॉडल्स में 2 एयरबैग की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब भारत में आने वाले अधिकांश मॉडल 6 एयरबैग से लैस किए जा रहे हैं, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। आइये जानते हैं इस सुविधा के साथ आने वाली 5 किफायती गाड़ियां कौनसी हैं।

#1 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की कीमत: 4.23 लाख रुपये मारुति सुजुकी की एंट्री-लेवल कार ऑल्टो K10 अब 6 एयरबैग से लैस हो गई है। इस कारण यह सबसे किफायती विकल्प भी बन गई है। साथ ही मारुति सुजुकी ऑल्टो में ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे अन्य सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। हैचबैक 1-लीटर पेट्रोल (69PS/91Nm) और 1-लीटर CNG बाई-फ्यूल इंजन (57PS/82Nm) विकल्प में आती है। इस गाड़ी की कीमत 4.23-6.21 लाख रुपये के बीच है।

#2 हुंडई ग्रैंड i10 निओस की कीमत: 5.98 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी अपनी एंट्री-लेवल कार i10 निओस अपने बेस एरा वेरिएंट से ही 6 एयरबैग की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा गाड़ी में ABS के साथ EBD, सेंसर वाला रिवर्स पार्किंग कैमरा और सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा शामिल हैं। उच्च वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसी सुरक्षा तकनीक भी मिलती है। यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और कीमत 5.98-8.62 लाख रुपये के बीच है।

#3 टाटा अल्ट्रोज की कीमत: 6.89 लाख रुपये टाटा मोटर्स की ओर से इस साल मई में लॉन्च की गई अल्ट्रोज फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग की सुविधा मानक तौर पर पेश की गई है। इसके साथ ही टाटा अल्ट्रोज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX माउंटिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं भी पूरी रेंज में मानक हैं। इसके उच्च वेरिएंट में SOS कॉलिंग, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसी सुविधाएं हैं। इसकी कीमत 6.89-11.49 लाख रुपये के बीच है।

#4 टोयोटा ग्लैंजा की कीमत: 6.99 लाख रुपये टोयोटा ने जुलाई में ग्लैंजा को 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया है। अब इसके सभी वेरिएंट में यह सुविधा मिलती है। गाड़ी के सुरक्षा फीचर्स में ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, 3-पॉइंट सीटबेल्ट, सीटबेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं। यह 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो पेट्रोल पर 89bhp, 113Nm और CNG मोड पर 76bhp और 98.5Nm का आउटपुट देता है। इसकी कीमत 6.99-10 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।