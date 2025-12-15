2026 MG हेक्टर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत 

MG मोटर्स ने पहली जनरेशन की हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। फिलहाल कार निर्माता ने पेट्रोल वेरिएंट की कीमत घोषित की है, जबकि डीजल मॉडल की अगले साल सामने आएगी। नई MG हेक्टर में नया सेलेडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट रंग विकल्प जोड़े गए हैं, जो मौजूदा ऑरोरा सिल्वर, स्टारी ब्लैक और ग्लेज रेड के साथ मिलकर 5 विकल्प प्रदान करते हैं। इसके लिए बुकिंग खोल दी गई है और डिलीवरी जल्द होने की उम्मीद है।

लुक गाड़ी के लुक में किए ये बदलाव 2026 MG हेक्टर में ग्रिल का आकार अपरिवर्तित है, लेकिन डायमंड के आकार के पैटर्न की जगह हनीकॉम्ब जैसी नई पट्टियां लगाई गई हैं और नीचे स्थित एयर डैम के डिजाइन में भी बदलाव किया है। लेटेस्ट कार के 18-इंच के अलॉय व्हील और रियर बंपर को भी नया रूप दिया गया है, लेकिन स्प्लिट हेडलाइट सेटअप और दोनों सिरों पर टेल लैंप को जोड़ने वाले LED लाइटिंग एलिमेंट्स सहित लाइट्स को पहले जैसा ही रखा गया है।

इंटीरियर केबिन में मिलते हैं ये फीचर नई 5-सीटर हेक्टर में ड्यूल-टोन आइस ग्रे इंटीरियर मिलता है, जबकि 6/7-सीटर हेक्टर प्लस में ड्यूल-टोन टैन केबिन दिया है। पोर्ट्रेट स्टाइल 14-इंच टचस्क्रीन को आईस्वाइप टच जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी से अपडेट किया है, जिससे आगे बैठे यात्री 2 उंगलियों से क्लाइमेट कंट्रोल और 3 उंगलियों से ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर सीट के लिए 6-वे पावर एडजस्टमेंट, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट्स, एयर फिल्टर और 360-डिग्री कैमरा भी दिया है।

