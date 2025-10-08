2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन 4 रंगों में पेश किया है (तस्वीर: टोयोटा)

2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च, जानिए क्या मिले हैं फीचर

क्या है खबर?

टोयोटा ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च किया है। यह कदम पिछले साल के इस एडिशन को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया है। 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन 4 रंग विकल्पों- एटिट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध है। गाड़ी में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके साथ 5 साल का फ्री रोडसाइड असिस्टेंस, 3 साल/1लाख किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है।