2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च, जानिए क्या मिले हैं फीचर
क्या है खबर?
टोयोटा ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च किया है। यह कदम पिछले साल के इस एडिशन को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया है। 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन 4 रंग विकल्पों- एटिट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध है। गाड़ी में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन मैकेनिकल कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके साथ 5 साल का फ्री रोडसाइड असिस्टेंस, 3 साल/1लाख किलोमीटर की वारंटी दी जा रही है।
बदलाव
गाड़ी में किए गए हैं ये कॉस्मेटिक बदलाव
लीडर एडिशन में नई ग्रिल, आगे-पीछे बंपर स्पॉइलर, क्रोम गार्निश, ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ फिनिश, चमकदार ब्लैक अलॉय व्हील और एक विशिष्ट हुड एम्बलम मिलते हैं। SUV के अंदर की तरफ सीटों और डोर ट्रिम्स के लिए काले और मैरून ड्यूल-टोन थीम के साथ अपडेट किया है। टोयोटा ने ऑटो-फोल्डिंग मिरर और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जैसे अपग्रेड भी जोड़े हैं, जबकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) के शामिल होने से सुरक्षा में भी सुधार हुआ है।
पावरट्रेन
कैसा है नए लीडर एडिशन का पावरट्रेन?
2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है। इसमें मौजूदा मॉडल के समान 1GD-FTV 2.8-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बो डीजल इंजन दिया है। यह 201bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 4X2 ड्राइवट्रेन कॉन्फिगरेशन से लैस है। टोयोटा ने एडिशन के 2025 मॉडल की कीमत का खुलासा नहीं किया है, जो वर्तमान में 34.28-36.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।